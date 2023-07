Alexis Vega quien se mantuvo alejado de las canchas por unos meses, tras una lesión en la rodilla. Al interior del equipo desean que no se recupere al 100%, pues lo quieren fuera del Club Chivas.

El ‘10′ del Club Chivas ha pasado por duros momentos a consecuencia de las lesiones, principalmente la de la rodilla. Reportes señalaron que algunos miembros de la directiva no quieren a Alexis Vega y desean su salida del equipo.

De acuerdo a información del periodista de ESPN, John Sutcliffe, la directiva del Club Chivas, encabezada por Fernando Hierro, desea que el Club Tigres compre a Alexis Vega y se vaya del equipo.

Pues al interior de la directiva consideran que Alexis Vega, no se cuida, derivado de sus lesiones; además de que es un jugador que les cuesta mucho.

“A mi me dijeron que los españoles, estaban poniendo las veladoras para que se lo llevara Tigres, con lo que nos cuesta, no se cuida, los números muy fríos, en la liguilla que hizo?; de por si no es el más profesional, que se lo lleven”, dijo John Sutcliffe

Cabe destacar, que Alexis Vega causó baja de la Selección Mexicana derivado de esta lesión y no disputó la Copa Oro. Asimismo, no ha disputado ni un juego en el Apertura 2023; sin embargo, se perfila para aparecer en la Leagues Cup.

Alexis Vega regresó de su lesión de la rodilla

El partido entre Club Chivas y el Athletic Club dejó grandes sensaciones, pues además de la victoria rojiblanca, se apreció el debut de Erick Gutiérrez y el esperado regreso a las canchas de Alexis Vega tras su lesión de la rodilla.

Alexis Vega fue titular y partió como extremo por izquierda, jugó 45 minutos, incluso, se quedó a nada de marcar un golazo al regatear a 2 jugadores del Athletic y posteriormente sacar un punterazo que pasó apenas desviado del arco de Unai Simón.

Estadísticas de Alexis Vega ante Athletic Club de Bilbao

Alexis Vega logró superar la lesión de rodilla e hizo su aparición en el partido amistoso frente al Athletic Club, donde dejó grandes sensaciones y sus estadisticas fueron buenas dentro de los 45´minutos que disputó.

Minutos jugados: 45

28 intervenciones

18 pases exitosos

1 pase largo logrado

1 centro preciso

3 regates completados

9 duelos ganados

3 balones recuperados

