El Club Chivas quiere volver a tener en sus filas a Orbelín Pineda, pero a compra y no a préstamo.

El Club Chivas busca seguir reforzando su plantel de cara al Apertura 2022 y en la mira sigue Orbelín Pineda.

El Maguito, como se le conoce a Orbelín, estuvo hace algunos años en el Club Deportivo Guadalajara, incluso salió campeón con los rojiblancos en el 2017.

Del Guadalajara se fue al Cruz Azul, donde su buen futbol acompañó a la máquina a ser campeones de liga después de muchos años en el Guardianes 2021.

Meses más tarde logró convencer a la directiva del Celta de Vigo y este club español se lo llevó a Europa.

Pero en el viejo continente el mexicano ha tenido muy poca actividad, esto a la postre le ha llevado a perder ritmo y no estar en forma futbolística de cara al Mundial de Qatar 2022.

¿Orbelín Pineda quiere regresar al Club Chivas?

No es que la respuesta sea no, pero Orbelín Pineda no es que no quiera volver al Club Chivas, sino más bien mantenerse en el balompié europeo.

Esto, de acuerdo a información de Azteca Deportes, que además señalan que el Celta de Vigo aceptaría la salida del jugador, pero no como préstamo, sino como venta.

Por lo tanto, el Club Chivas tendría que abrir la cartera y desembolsar el monto que soliciten los españoles por la carta del mexicano.

Orbelín Pineda (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuánto vale Orbelín Pineda?

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, Orbelín Pineda tiene un valor de cuatro millones de Euros .

El futbolista del Celta de Vigo vale unos 85 millones de pesos , por lo que el Club Chivas, junto a su directiva, deberá ir sacando cuentas si lo que quieren es sumarlo como refuerzo para el Apertura 2022.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok