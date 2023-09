Pocho Guzmán se convirtió en una de las piezas más importantes de Club Chivas, pero el técnico, Veljko Paunovic decidió no ponerlo en el XI titular.

En ese sentido, tras las críticas y últimos resultados de Club Chivas, el estratega, Paunovic decidió volver a poner al Pocho Guzmán en la plantilla titular.

Y es que Pocho Guzmán sufrió una lesión y eso lo alejó un tiempo de las canchas, pero la realidad es que simplemente fue decisión del técnico alejarlo del XI titular.

Incluso, Fernando Hierro aseguró en la conferencia de prensa que dio recientemente, que a él no le gustaba meterse en las alineaciones, pero la razón por la que el Pocho Guzmán no había aparecido en los últimos 2 partidos incluyendo el Clásico Nacional, fue porque presentó algunas molestias musculares.

“Si me preguntas por el ‘Pocho’, él ha tenido molestias, así de claro. Es un jugador que todos sabemos la calidad que tiene y durante las últimas semanas ha tenido molestias. Yo no me meto en las alineaciones, no lo he hecho ni lo haré nunca”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo ,ya está completamente recuperado para jugar su siguiente compromiso contra Club Pachuca.

El último partido que jugó fue en la jornada 5 contra Club Tijuana y tuvo algunos minutos en la jornada 6 contra Club Santos, pero la realidad es que los fans ya lo quieren ver en acción dado los últimos resultados del equipo.

Pocho Guzman (Adrian Macias / Adrian Macias)

Guillermo Almada sobre Pocho Guzmán

Guillermo Almada, DT de Club Pachuca es uno de los más interesados en que el Pocho Guzmán regrese al XI titular en Club Chivas.

“Ojalá que no reaparezca contra nosotros. Sé de la capacidad que tiene el Pocho y puede ser un jugador desequilibrante en el partido. De hecho, en el último partido que jugamos con ellos de local, Pocho hizo un gol y fue un jugador determinante”, dijo.

Club Chivas y su próximo partido

Club Chivas quiere reponerse luego de la aparatosa lesión del Clásico Nacional y sumar unidades que le permitan escalar lugares en la tabla de cocientes del Apertura 2023.

El partido contra Club Pachuca será este sábado 23 de septiembre a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Sin duda alguna, será un partido lleno de acción y ambos equipos quieren ir por el triunfo.

