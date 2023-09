David Faitelson sugirió durante Tercer Grado Deportivo, que Club Chivas jugara con jugadores extranjeros para mejorar su desempeño.

Sin duda alguna, la goleada que le propinó el Club América a Club Chivas dejó ver las debilidades del cuadro rojiblanco y una urgencia por mejorar.

En ese sentido, David Faitelson aseguró que el hecho de jugar con extranjeros podría ser benéfico para el equipo, pues eso mejoraría el nivel y evitaría derrotas dolorosas como la que acaban de sufrir en el Estadio Azteca contra su acérrimo rival.

“El problema de Chivas es el problema de todo el futbol mexicano, no se están produciendo jugadores mexicanos, Chivas no puede o no quiere depender de los extranjeros, pero no sé si dada la situación llegó el momento de analizar si necesitan ver otros horizontes y romper con su máxima tradición (de jugadores mexicanos)” dijo.

David Faitelson (Tomada de video )

André Marín sobre Club Chivas

No obstante, el debate giró entorno a la situación actual de Club Chivas y André Marín aseguró que el equipo preferiría descender antes que incluir a jugadores extranjeros en su plantilla.

“Los de Chivas dicen que prefieren verlos en el Ascenso a verlos con extranjeros”, dijo en Tercer Grado Deportivo.

Mientras que Alberto Lati mencionó que la solución no es incluir extranjeros, sino explotar a los talentos que tienen ahora.

“La salida a esta encrucijada no es romper con la tradición, arropar, una buena manera de generación de talentos”, sentenció Lati en el programa de tercer Grado Deportivo.

Fernando Hierro sobre Club Chivas

Fernando Hierro, director deportivo de Club Chivas salió a dar la cara luego de la derrota del Rebaño en el Clásico Nacional.

Y es que, pese a la dolorosa derrota aseguró que Veljko Paunovic seguirá en el equipo a pesar de que muchos fans pedían su salida, pues desde Leagues Cup el equipo no ha podido recuperar confianza.

“Nos duele(la goleada), sé perfectamente lo que le a la afición, pero hay una única receta y es trabajar. Si hubiésemos ganado no hubiésemos ganado absolutamente nada y seguiríamos trabajando”, dijo en conferencia de prensa.

