El Club Chivas no vive su mejor momento dentro del Apertura 2023 y ante ello aficionados piden de refuerzo a Peso Pluma, quien formó parte de las inferiores del rebaño hace ya unos años.

El cantante de los corridos tumbados, conocido como Peso Pluma, cuando era pequeño formó parte de las inferiores del Club Chivas, ante ello, aficionados piden que refuerce al rebaño tras lo malos resultados en la presente campaña.

A través de la cuenta de “Jóvenes Futbolistas MX” solicitaron a Fernado Hierro que llame a los jóvenes con ADN Chiva, siendo señalado Peso Pluma, ya que tuvo paso por las inferiores del rebaño. Incluso se señala que acorde al cantante estaría dispuesto a ponerle pausa a su carrera musical.

Es hora de llamar a los refuerzos con ADN Chiva Fernando Hierro



Llama que Peso Pluma contesta y me dicen le pone pausa a su carrera por salvar a mis Chivas

Peso Pluma jugó en las inferiores del Club Chivas

Es bien sabido que el exitoso cantante y compositor Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, formó parte y jugó en las inferiores del Club Chivas.

Recientemente se dieron conocer fotografías de Peso Pluma vistiendo la camiseta del Club Chivas, quien formó parte de las inferiores. De hecho en un podcast con el Canelo Angulo contó el porque no llegó a ser futbolista profesional.

Actualmente, el oriundo de Zapopan, Jalisco es uno de los artistas más populares a nivel internacional, pero reveló que debido a su falta de disciplina no consiguió consolidarse, por lo que ahora triunfa gracias a su música.

“De medio, de volante derecho. Era correlón, pero me valía. No iba a los entrenamientos. No, pues ya te digo, el rollo de la música ya después en la prepa, que pues en las pedillas y así me ponía a cantar y mis amigos, ‘oye, güey, sí cantas’. ‘No, pues le voy a intentar, a ver qué’, y sí salió”, dijo con el Canelo’ Angulo

Peso Pluma jugaba con JJ Macías en las inferiores del Club Chivas

José Juan Macías, futbolista del Club Chivas, reveló hace unos meses que jugó en las inferiores con Peso Pluma, quien tenía un talento como pocos, sin embargo destacó que su aspecto cambió mucho a cuando lo conoció.

“Jugó en inferiores conmigo, era buenísimo, te lo juro, jugaba de extremo. Lo que ahora es su perfil respecto al que yo conocí no se parecen en nada, dio un giro total, pero claro que me acuerdo, el nombre y apellido no se me olvidan” indicó Macías.

