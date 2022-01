Acusan al jugador del Club Chivas, Alexis Vega, de provocar un accidente de auto , mientras circulaba por las calles de la capital de Jalisco.

Los escándalos no terminan en las Chivas. Apenas se va a entrar a la Jornada 3 y sus jugadores, ya están envueltos, otra vez, en dimes y diretes. Y el señalado es Alexis Vega.

El usuario de Twitter Luis Aguirre (@Luisaguifay), escribió en su cuenta, que el jugador del Club Deportivo Guadalajara y de la Selección de Futbol de México, lo había chocado.“Me acaban de chocar (el auto) por culpa de @Alexis_Vega9 (Alexis Vega)…. Ahí por la zona de los Cubos”.

Acto seguido, Vega, respondió por la misma vía, en tono burlón:“Jajajajaja por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar”.

El “afectado”, le respondió al futbolista: “Tú nos echaste la camioneta encima. NO usaste la direccional y al querer ganar el pasó (sic), provocaste que la camioneta de atrás me pegara”.

¿Cómo fue el choque que provocó Alexis Vega?

Al explicar a detalle, el conductor acusó a Alexis Vega de estar manejando sin precaución,“echándose el carro encima con otro conductor: Yo soy chófer de Uber. Llevaba pasaje, dando vuelta de av. Patria para tomar el acceso a Lázaro Cárdenas. Había tráfico por otro choque. Así que había colas para tomar el ingreso. Yo dejé pasar incluso 2 autos por delante de mí (…)”.

Indicó que: “La camioneta atrás mío y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban “echando el auto encima” . Uno que no dejaba pasar y Alexis que a huevo quería entrar y SIN PRENDER LA DIRECCIONAL (…)”.

Alexis Vega se burló después del incidente

Agregó que al momento del incidente, el jugador de futbol se burló al haber provocado el accidente. “Justo al tomar el ingreso, Alexis me quiso, incluso, ganarme a mí el paso y me aventó su camionetón lo esquivé, pero el de la camioneta de atrás también aceleró y me pegó (…).

Supo que fue Alexis Vega, cuando me rebasó, porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo (…)”, dijo.

El chofer, dijo que le respuesta de Vega fue una falta de respeto : “Lo peor es que ya contestó y se volvió a burlar”. El futbolista ya no comentó más en redes y el club tapatío tampoco se ha manifestado.

Los escándalos de Alexis Vega

No es la primera vez que Alexis Vega está envuelto en todo tipo de escándalos. El delantero ha sido captado en diversas situaciones incómodas, y castigado por las mismas, desde que fue firmado por el Rebaño.

En época de la primera ola de la pandemia de Covid, fue captado en varias ocasiones rompiendo las reglas sanitarias del club.

Es famosa su fotografía junto con Uriel Antuna, ahora en el Cruz Azul Futbol Club, sosteniendo una botella de alcohol, en supuesto estado de ebriedad.

El Guadalajara juega este día ante el Querétaro Futbol Club, en la cancha del estadio de las Chivas.