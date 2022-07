Después de 15 meses al frente del Club América, el argentino Santiago Solari, tuvo que dejar a las Águilas por malos resultados en el t orneo Clausura 2022.

Sin embargo, el 202 fue histórico; el Club América rompió récord de puntos en un año, disputó la final de la Concachampions, pero faltó el título.

“Ese grupo de futbolistas hizo el mejor año calendario de la historia del club en cuanto a puntos. No tengo más que agradecimiento para con ellos y lamento que ese gran esfuerzo no haya sido coronado con un título”, dijo en charla para Super Deportivo AM.

Asimismo, Solari mencionó que deberían premiar al primer lugar previo a la Liguilla del futbol mexicano y posteriormente, enfrentar al líder contra el campeón de la Fiesta Grande.

“Yo soy partidario de premiar al equipo que termina primero, por razones obvias. No veo el inconveniente en que se reconozca su premio al primero y jugar luego la Liguilla de la misma manera que se hace ahora”, declaró el estratega sudamericano.

“Después incluso podrían jugar una copa entre ellos. Así, la Federación se garantiza también que el mejor equipo lo represente en las competiciones internacionales”, agregó el ex del Real Madrid.

Santiago Solari (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Liga MX, con nivel para ser vista en otras partes del mundo

Santiago Solari destacó el nivel e infraestructura del futbol mexicano. Mismo que conoce desde que su padre y tío tuvieron un paso por México.

“La Liga mexicana es lo suficientemente grande e importante como para tener espacio para los futbolistas talentosos nacionales e internacionales. En mi opinión la Liga MX, tiene potencial para ser vista en todo el mundo”, aseveró el Solari.

América vs Real Madrid en el Oracle Park (Adrian Macias / Mexsport)

Popularidad del Club América sorprendió a Santiago Solari

En su estadía por México, Santiago Solari reconoció la grandeza del Club América y en la charla reafirmó su percepción sobre las Águilas.

“Aun conociéndolo desde antes, me sorprendió su inmensa popularidad. Especialmente en Estados Unidos, donde la hinchada llenó la cancha cada vez que jugamos... Y siempre cantaban: somos locales otra vez”, declaró el ex futbolista surgido de River Plate.

