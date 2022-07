Álvaro Fidalgo previo al partido contra el Real Madrid: “América llena estadio contra el rival que sea”, dijo.

Y es que, Álvaro Fidalgo aseguró que está de acuerdo con las declaraciones que había hecho Guillermo Ochoa, de que el Club América es el Real Madrid de México.

“Estoy de acuerdo porque, al final, el América ocupa todos los espacios, siempre en todos los sitios en México, vienes a Estados Unidos y el América llena estadio contra el rival que sea”, dijo para Récord.

Por otro lado, afirmó que siempre se habla del Club América y no importa si gana o pierde, pues todos están al pendiente.

“Si el América pierde no se habla de otra cosa; si el América gana no se habla de otra cosa; todo el mundo le quiere ganarle al América y eso me lleva a decir que sí, estoy de acuerdo con la comparativa”.

Guillermo Ochoa (Adrian Macias / Mexsport)

Guillermo Ochoa sobre que el Club América

En conferencia de prensa, Guillermo Ochoa aseguró y “sin temor a equivocarse”, que el Club América era como el Real Madrid de México.

“Sí , sin duda, no me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que es Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para la afición, prensa, lo que representa para los rivales”, aseguró.

Club América vs Real Madrid

El Club América se medirá al Real Madrid, el martes 26 de julio en el Oracle Park de San Francisco, California.

En ese sentido, Álvaro Fidalgo se reencontrará con su antiguo equipo, el Real Madrid, con quien debutó en 2018, luego de estar un largo tiempo en la cantera.

Cabe recordar, que Fidalgo llegó en 2021 a petición de Santiago Solari.

