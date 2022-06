El Club América ya hizo oficial la llegada del Cabecita Rodríguez, su primer refuerzo para el próximo torneo, y estaría muy cerca de anunciar sus primeras dos bajas.

Y es que el Club América no había anunciado refuerzos, pero tampoco salida, lo que preocupaba, pues no había lugares disponibles para fichar jugadores No Formados en México (NFM).

Ahora, ya cuando tienen 11 jugadores NFM, con la llegada del uruguayo, las Águilas tienen que dar de baja a jugadores sí o sí y parece que ya lo lograron.

Los jugadores NFM que actualmente forman parte del plantel y que dejarán de serlo en las próximas horas son Juan Otero y Bruno Valdez.

Bruno Valdez, histórico del Club América, iría al FC Juárez

Bruno Valdez, quien es un jugador histórico para el Club América, dejará a las Águilas para comenzar una nueva aventura en el FC Juárez.

De acuerdo a reportes, el defensa paraguayo ya habría llegado a un acuerdo con el equipo fronterizo para ser uno de los refuerzos para el próximo torneo.

Esto abriría la puerta para que Néstor Araujo, jugador que llegará a Coapa procedente del Celta de Vigo, sea titular en la zaga central del equipo.

Cabe recordar que Bruno Valdez es el defensa con más goles en la historia del Club América, por lo que, pese a que ya no era favorito de los fans, deberá ser despedido como merece.

Bruno Valdez (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Juan Otero llegará al Club Necaxa tras seis meses malos en el Club América

El que también dejará al Club América en las próximas horas es Juan Otero, quien vivió seis meses de pesadillas como jugador del conjunto azulcrema.

El delantero llegará al Club Necaxa , donde buscará retomar algo del nivel que, por momentos, mostró en el Club Santos Laguna.

De esta manera, quedará una plaza más de jugadores NFM para el Club América, por lo que podrían buscar el fichaje de otro jugador extranjero.

Jugadores del Club América NFM:

Jorge Meré

Santiago Cáceres

Pedro Aquino

Richard Sánchez

Roger Martínez

Cabecita Rodríguez

Federico Viñas

Diego Valdés

Álvaro Fidalgo

