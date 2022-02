Club América no perdía 4 partidos en fila y de local desde 2008, de modo que Santiago Solari, DT del equipo, está pasando por una crisis inusitada.

Santiago Solari America head coach during the game America vs Atletico San Luis, corresponding to day 04 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 05, 2022.