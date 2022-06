Jürgen Damm dio sus primeras declaraciones como “refuerzo” del Club América. El equipo arribó a la CDMX tras su pretemporada en Cancún de cara al Apertura 2022; pero todas las miradas estaban sobre el nuevo “refuerzo”.

Jürgen Damm, quien se encuentra a prueba con el América para firmar el próximo torneo, disfruta el momento, su sonrisa lo delata y trata de ganarse a la afición con declaraciones.

“Sería un honor. Es el equipo más importante del país y creo que a cualquiera le gustaría estar en este equipo”, declaró el exjugador del Atlanta United de la MLS.

Ayer, frente al Cancún FC tuvo sus primero minutos con las Águilas, anotó gol de penalti y su festejo sorprendió a todos al besar el escudo del América.

“Desde niño” Jürgen Damm hace referencia sobre su afición al América.



El futbolista mexicano estuvo a punto volver a besar💋 el escudo de las águilas🦅 pic.twitter.com/6AQCaPDz7q — Jorge Lara Paredes (@JorgeLaraP) June 14, 2022

Jürgen Damm explicó su festejo con el Club América

Jürgen Damm se incorporó a la pretemporada del Club América en Cancún y desea poder registrarse con las Águilas, “su equipo de la infancia”.

“Desde niño siempre soñé jugar con el América, el equipo más grande e importante del país”, declaró en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“El poder jugar y anotar gol con ellos fue el sentimiento y cariño por la institución con la que siempre soñé jugar”, aseveró un sonriente Jürgen Damm.

El también ex futbolista de los Tigres disfruta el momento como nuevo futbolista de los azulcrema, pero eludió los cuestionamientos sobre su futuro.

“Cuando la situación y los tiempos sean los adecuados daré entrevista, hoy por hoy se me pidió que respetará el tiempo que la directiva me pidió”, señaló Jürgen, quien no juega desde finales de 2021.

Jürgen Damm ya dio sus primeras declaraciones con las Águilas



🗣️ "Desde niño siempre soñé jugar con el América, el equipo más grande del país" pic.twitter.com/2j0mGdfurH — Sebastián García (@SebasRGM) June 14, 2022

Club América debuta con victoria en pretemporada

El Club América debutó con victoria en la pretemporada del Apertura 2022 de la Liga MX al derrotar 2-4 al Cancún FC.

Los goles del cuadro azulcrema fueron de Juan Otero, el canterano Román Martínez y Jurgen Damm.

Román Martínez es un joven delantero de apenas 19 años de edad a quien Fernando Ortiz le dará oportunidad ante la posible salida de Federico Viñas al Club Necaxa y la baja de juego de Henry Martín.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok