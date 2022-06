Club América felicita a Checo Pérez tras su podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, el cuadro azulcrema lanzó un mensaje a través de sus redes sociales.

El Club América no desaprovechó la oportunidad para felicitar al tapatío quien en repetidas ocasiones ha dejado clara su inclinación hacia las Águilas.

En ese sentido, el equipo reconoció su desempeño en el Gran Premio de Azerbaiyán, pues culminó en el segundo puesto.

“¡Felicidades por el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán! #GPAzerbaiyan Sergio Checo Pérez”, se lee en la publicación del América que acompañaron con una foto del piloto con el escudo azulcrema.

Checo Pérez quería ser futbolista del Club América

Checo Pérez confesó en una entrevista para Red Bull que en algpun momento quiso llegar a ser futbolista pero se dio cuenta que no podría serlo.

“Me veía jugando en el América, pero pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo y pensaba que en el fútbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no”, dijo.

Asimismo, confesó que desde pequeño ha sido aficionado a las Águilas, incluso dijo que es fan de Iván Zamorano.

Toda mi infancia, cuando Iván (Zamorano) llegó al América. Lo seguía tanto, sabía todo de él, dentro y fuera de la cancha. Me inspiraba mucho. Es mi único ídolo que tengo en el deporte. No existe nadie más.”

Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán

Checo Pérez volvió a sumar un podio más en su carrera tras su triunfo en Mónaco y esta vez lo hizo en el circuito de Bakú.

El piloto tapatío llegó a 20 y en Baku a cuatro, por lo que sigue consolidando su carrera en la máxima categoría, esta vez en el asiento del RB18.

