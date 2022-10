En la década de los 70, una generación de futbolistas haría cambiar la historia de la Selección Mexicana y el Mundial de Argentina 1978 de la FIFA era el lienzo perfecto para mostrarse. Y también la marca de jeans Levi´s.

Era el momento en que las marcas, la publicidad tomaba un auge mayor, con estudios de marcado y demás.

Y todo eso llegó hasta la Selección Mexicana, porque quién lo dijera, una marca de ropa no deportiva fue la que lo vistió en la justa mundialista argentina.

La marca Levi´s.

¿Por qué Levi’s vistió a la Selección Mexicana?

La marca de jeans, de ropa de mezclilla Levi´s, vistió a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Y todo fue por una encuesta. Cuenta la leyenda que la marca de ropa Levi Strauss & Co hizo una campaña buscando a quien representará una imagen libre de la cultura mexicana.

Por lo que pudiera pensarse, el personaje escogido fue el futbolista Leonardo Cuéllar, entonces volante del Club Pumas , quien usaba el cabello largo, muy a lo afro, muy a la época.

Cuéllar fue contratado para hacer la campaña y ahí comenzaron los contactos con la Federación Mexicana de Futbol. Lo ofrecido por la marca de ropa superó las ofertas de Puma o Adidas y así vistieron al equipo nacional en el Mundial de Argentina 1978.

La camiseta de local fue verde y la de visita, una blanca, con franjas en rojo y verde en el pecho, fue diseñada por el entonces técnico de la Selección Mexicana, José Antonio Roca.

La Selección Mexicana vistió la camiseta verde en una gira europea anterior a la Copa del Mundo y en los tres juegos de la primera fase del torneo que se considera el peor del Tricolor en la historia, ya que perdió los tres juegos de la primera fase, ante Túnez, Alemania y Polonia.

Y se quedó en el último lugar de la Copa del Mundo.

Leonardo Cuéllar en 1978

¿Qué pasó con la relación entre Levi’s y la FMF?

Dado el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de 1978, la relación entre la FMF y la marca de ropa Levi´s, se rompió, ya no hubo renovación.

Eran otras épocas, la mercadotécnica deportiva no estaba en gran auge, así que la playera no salió a la venta al público. Por lo menos, no muchas.

Y así fue la historia de cuando la Selección Mexicana, vistió Levi’s.

