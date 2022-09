Henry Martín vive un gran momento con el Club América y se perfila para ser convocado por Gerardo Martino a la Selección Mexicana para el Mundial Qatar 2022.

Pero Henry Martín también se da el tiempo de impulsar a sus compañeros para llegar a la Selección Mexicana.

Tal y como lo hizo con Alejandro Zendejas, quien se encuentra en el centro de una nueva polémica por su doble nacionalidad con Estados Unidos.

El atacante de las Águilas, en charla con ESPN, aprovechó para dar su opinión sobre el caso de su compañero Alejandro Zendejas. “La Bomba” pidió que sea convocado para no perderlo.

“Es un crack jugando futbol, de verdad me impresiona la calidad que tiene, es muy buen jugador y es muy joven, le falta mucho por aprender”, dijo.

Henry Martín se ha acercado a Alejandro Zendejas

Henry Martín confesó que se ha acercado a él para preguntar sobre su situación y reiteró que “México no podría perder a un futbolista de esa calidad”.

“No me gusta mucho opinar de cosas que no sé. Lo que sé, es lo que he visto en redes sociales, y por experiencia sé que lo que dicen no es verdad, tampoco me gusta y me acerco a preguntarle, son cosas privadas, decisiones de él, de su familia, él es un crack, eso está claro”, agregó.

Henry Martín busca su primer título de goleo en Liga MX

Desde su debut en la Liga MX con los Xolos de Tijuana, Henry Martín se ha caracterizado por su entrega y olfato goleador.

Sin embargo, el título de goleo se le ha negado, aunque esta vez podría ser diferente. El atacante de las Águilas marcha en el subliderato con ocho goles, sólo debajo de Nico Ibáñez, quien suma nueve tantos.

Pero a “La Bomba” le restan dos duelos (Club Necaxa y Club Santos) en los que podría retomar la cima en la tabla de goleo.

