México.- Cuánto pagará Club América por el fichaje de Diego Valdés, es una de las incógnitas luego de que trascendiera que existe un arreglo por el jugador de Club Santos Laguna.

De acuerdo con Raoul Ortiz, el Club América y la directiva del Club Santos Laguna ya llegaron a un acuerdo por el fichaje del talentoso mediocampista Diego Valdés.

La misma fuente afirmó que las Águilas desembolsarán 7 millones de dólares , es decir, 150 millones de pesos , por el chileno, uno de los futbolistas más destacados del Apertura 2021.

Cabe señalar que, entonces, el Club América le estaría ganando la batalla a equipos como CF Monterrey y Cruz Azul , que supuestamente estaban interesados en el fichaje de Diego Valdés.

Esto debido a que el Club América habría sido el equipo que más dinero puso sobre la mesa , lo que terminó de convencer a los laguneros de desprenderse de su estrella.

¿Qué hace falta para que Club América incorpore a Diego Valdés?

Según reportes de ESPN, ahora sólo resta que el Club América se arregle en temas salariales con Diego Valdés, quien llegó al futbol mexicano para jugar con el extinto Monarcas Morelia.

Como es de suponerse, Diego Valdés desea una mejora salarial con respecto a lo que percibía en el Club Santos Laguna.

Aunque tal situación no debería ser un problema, todavía el fichaje no puede hacerse oficial, puesto que aún no hay firmas de por medio.

Inclusive, la buena relación que existe entre Club América y Club Santos Laguna haría que todo quedara destrabado lo más rápido posible.

Y es que la idea de la directiva del Club América es que Santiago Solari, su director técnico, cuente con plantel completo cuanto antes.

Cabe señalar que la llegada de Diego Valdés propiciaría la salida de Sebastián Córdova , quien todo parece indicar se irá al Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

Diego Valdés, el enésimo jugador que iría del Club Santos Laguna al Club América

Vaya que existe una larga lista de jugadores que pasaron del Club Santos Laguna al Club América , de modo que Diego Valdés se uniría a este grupo.

Algunos futbolistas que pasaron del Club Santos Laguna a las Águilas: