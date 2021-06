México.- Ya que le den el oro a la Selección Mexicana que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y es que Chucky Lozano y Héctor Herrera serían los refuerzos.

Jaime Lozano, DT de la Selección Mexicana olímpica, podría armar un cuadro de lujo si es que se confirma que Chucky Lozano y Héctor Herrera se incorporarán a la delegación azteca.

De acuerdo con el periodista David Medrano, Jaime Lozano eligió a este par como refuerzos para el Tri Sub-23 e incluso ya habló con Gerardo Martino, DT del combinado mayor, quien dio su anuencia.

Chucky Lozano y Héctor Herrera necesitan permiso de sus clubes

Ahora que Jaime Lozano tiene luz verde para llamar al Chucky Lozano y Héctor Herrera, se viene la parte complicada, es decir, convencer a los futbolistas y a sus respectivos clubes.

Lo primero quizá no sea tan difícil, pues cualquier jugador anhela representar a su país en unos Juegos Olímpicos, pero, como no se dirimirán en Fecha FIFA , sus clubes no están obligados a cederlos.

Héctor Herrera e Hirving Lozano (Germán Alegría / Mexsport / MEXSPORT)

De modo que los dirigentes de la Selección Mexicana deberán negociar con el Napoli y Atlético de Madrid en aras de que Chucky Lozano y Héctor Herrera se conviertan en refuerzos.

Cabe señalar que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 serán celebrados del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto .

Selección Mexicana: ¿Qué otro jugador será refuerzo en Tokio 2021?

Según diversos reportes, Jaime Lozano, DT de la Selección Mexicana Sub-23, también tiene considerado llamar a Guillermo Ochoa.

Tal como marca el reglamento, las respectivas selecciones participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 cuentan con la chance de llevar hasta tres refuerzos mayores de 24 años .

La Selección Mexicana Sub-23 enfrentará en la justa a sus similares de Japón, Sudáfrica y Francia , escuadra que por cierto podría presentar a André-Pierre Gignac como refuerzo.