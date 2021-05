México.- La Selección Mexicana le abrió las puertas al Chicharito Hernández, quien ha tenido un gran inicio de temporada con el LA Galaxy en la MLS.

Tal como afirmó Gerardo Torrado, director de Selecciones Nacionales , las puertas de la Selección Mexicana se encuentran abiertas para todos aquellos que estén en buen nivel, incluido Javier Hernández.

Cabe señalar que diversos reportes periodísticos sugieren que existe un veto de Gerardo Martino, DT del Tricolor , hacia el Chicharito Hernández.

Hace unos días se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para el Final Four de la Concacaf Liga de Naciones y, contra todo pronóstico, el Chicharito Hernández fue cepillado.

Sin lugar a dudas se esperaba que Javier Hernández integrara el combinado mexicano debido a que ha tenido un gran inicio de temporada, pues al día de hoy suma siete goles en cinco partidos.

Al respecto, Gerardo Torrado, director de Selecciones Nacionales , aseguró que para la Selección Mexicana no ha pasado inadvertido el gran paso del canterano de las Chivas con el LA Galaxy.

Asimismo, Gerardo Torrado reveló que está en estrecho contacto con Javier Hernández, incluso ha viajado a Los Ángeles con el fin de saber cómo se encuentra.

“En realidad sí he hablado con Javier (Hernández), no es que no he hablado con Javier, es más, he viajado a Los Ángeles, sólo que ustedes no se han enterado. Lo que tiene que hacer cualquier jugador, entender que tiene que hacer su trabajo y después esperar que el técnico de la Selección lo considere”

Gerardo Torrado