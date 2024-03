Hirving El Chuky Lozano reveló en una entrevista con el Burro Van Rankin que era fanático del Club Chivas y también su familia, lo cual terminó rompiéndoles el corazón al Club América y al Club Pachuca.

A pesar de que el Chucky Lozano dijo en una entrevista que el Club América es el mejor equipo de todos, el ex tuzo también resultó ser un chivahermano por lo que despertó la atención de muchos.

Recientemente, los aficionados del Club América soñaron con la llegada del gran Chucky Lozano, quien juega en el PSV. Esta idea también la compartieron los chivahermanos tras la revelación de que era un aficionado de los rojiblancos.

¡Chucky Lozano es fan del Club Chivas!

El futbolista Hirving El Chucky Lozano reveló en una entrevista con el Burro Van Rankin que le iba al Club Chivas y esto le rompió el corazón al Club América y al Club Pachuca.

El Chucky Lozano había estado hablando sobre lo grande que es el Club América a pesar de que jugó cuatro temporadas con el Club Pachuca en la Liga MX.

A pesar de su admiración por el América y su pasado con los tuzos del Pachuca, el Chucky Lozano también tuvo una gran pasión con el Club Chivas, lo cual decepcionó a muchos.

Chucky Lozano dijo que era fanático de las Chivas por sus papás y que hasta uno de sus tíos llegó a jugar en el equipo rojiblanco.

“La neta, la neta le voy a Chivas, por mis papás, incluso creo que un tío mío jugó en las básicas de Chivas o en segunda” aseguró Chucky Lozano.

Ante esta declaración, los fans se ilusionaron con que algún día Lozano vista los colores rojiblancos. Sin embargo, el jugador de 28 años, está por ahora fuera de su alcance pues vale 18 millones de euros (326 millones de pesos mexicanos).

El Chucky Lozano pudo haber jugado con Kylian Mbappé en el PSG

El jugador de la Selección Mexicana, el Chucky Lozano, habló sobre cómo fueron sus negociaciones con el PSG ya que se quedó muy cerca de jugar en el equipo parisino.

Chucky Lozano contó en Caliente TV que pudo haber jugado con Kylian Mbappé y hasta con Messi, pues estuvo cerca de cerrar su fichaje con el PSG pero explicó que dieron de baja al director y terminó jugando en el Napoli.

“Lamentablemente días después el PSG dio de baja al director y todo se cayó. Al final Ancelotti me habló personalmente y me dijo que me quería en Italia, es así como llegué al Napoli” platicó Chucky Lozano.