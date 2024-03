El sueño de Sven-Göran Eriksson de dirigir a su amado Liverpool de la Premier League se cumplió tras la invitación de Jurgen Klopp.

Sven-Göran Eriksson, ex DT de la Selección Mexicana, fue diagnosticado hace algunos meses con cáncer terminal por lo que Jurgen Klopp lo invitó a dirigir al Liverpool de la Premier League.

El sueño de Sven-Göran Eriksson de dirigir por primera vez en su carrera al Liverpool de la Premier League se hizo realidad cuando aceptó la invitación de Jurgen Klopp para que pudiera estar al frente de los Reds.

Sven-Göran Eriksson luce impecable, luce fuerte y lleno de ánimo, algo que lo catapultó al banquillo del Liverpool para formar parte del banquillo que para él, es el más importante en el mundo.

Sven-Göran Eriksson fue el encargado de dirigir el partido de Leyendas entre el Liverpool contra el Ajax en Anfield, un encuentro que provocó una ola de sentimientos hacia el ex DT de la Selección Mexicana.

Sven-Göran Eriksson fue ovacionado en Anfield, recinto que entonó el You’ll Never Walk Alone

Sven-Göran Eriksson cumplió el sueño de volver a estar en Anfield y escuchar al unísono el famoso canto que entonan los seguidores del Liverpool llamado You’ll Never Walk Alone luego de que ex DT de la Selección Mexicana pisara la cancha.

Sven-Göran Eriksson pasó por los túneles de Anfield para llegar a la cancha que desde que se le vio por primera vez, los aficionados no pararon de aplaudirle desde las gradas, por lo que el ex DT de la Selección Mexicana no paró de sonreír.

Sven-Göran Eriksson fue acompañado por el histórico Steven Gerard, ex del Liverpool y de la Selección de Inglaterra, quien se enfundó en un abrazo muy emotivo que fue aplaudido por los aficionados de Anfield.

“Siempre quise dirigir al Liverpool, he dirigido a grandes clubes y selecciones, pero los Reds siempre fueron mi sueño”, mencionó Sven-Göran Eriksson previo a cumplir su sueño de estar con el Liverpool.

¿Qué tipo de cáncer tiene Sven-Göran Eriksson?

El homenaje que recibió Sven-Göran Eriksson en el partido de leyendas entre el Liverpool contra el Ajax en Anfield fue con motivo de homenaje hacia el ex DT de la Selección Mexicana debido a que padece cáncer.

Sven-Göran Eriksson anunció en enero del 2024 que tenía cáncer de páncreas y que solo le resta un año de vida, por lo que los dirigentes del Liverpool decidieron cumplir el sueño del sueco de 76 años.

Sven-Göran Eriksson siempre fue aficionado del Liverpool gracias a las enseñanzas de su padre, y aunque nunca pudo dirigir al equipo en la Premier League, sí cumplió el sueño de estar al frente de los Reds en un juego amistoso.