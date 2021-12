Chucky Lozano recibe brutal golpe en el rostro y tiene que salir con collarín del campo en el partido del Napoli contra Leicester City de la Europa League.

El delantero mexicano recibió un golpe, luego de un choque que sufrió con un jugador rival y tuvo que ser atendido de emergencia y sacado del campo en camilla.

Fue al minuto 40 del encuentro, cuando Lozano se resbaló y se golpeó el rostro con las piernas de Wilfred Ndid i, en ese momento se quedó tendido y el partido se detuvo unos minutos.

Hasta el momento, de desconoce la gravedad de la lesión, pero se encendieron las alarmas por la forma en que tuvo que ser sacado del terreno de juego.

Hirving el ‘Chucky’ Lozano salió del campo con collarín por este terrible golpe 🚨



Mal y de malas, para el mexicano. Parecido al golpe que sufrió en la Copa Oro. pic.twitter.com/oyKNJxDvHh — Alan Lara (@alanlarav) December 9, 2021

Chucky Lozano y la aparatosa lesión que sufrió en la Copa Oro 2021

Cabe recordar, que durante la Copa Oro 2021, Chucky Lozano fue uno de los jugadores indiscutibles en la plantilla de Gerardo Martino.

Sin embargo, el partido contra Trinidad y Tobago lo cambió todo, pues el delantero sufrió una aparatosa lesión, en la que incluso pudo perder la vida.

El jugador quedó no queado en la cancha y se perdió todo el torneo aunado a la angustia que sintió al tener la posibilidad de quedar con afectaciones físicas de por vida.

“Sí, claro que sí me asusté, fue una lesión muy fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores pero estuvo a nada, como me decían los médicos, un poquito más, un poquito menos, derecha o izquierda podía quedarme paralítico o perder el ojo porque se abrió todo el ojo, entonces fue muy complicado, la verdad sí tuve miedo en ese caso”, aseguró para ESPN.

Además, dejó claro que lo que más le preocupaba era su familia, pues fue un golpe muy duro el imaginar que algo grave le hubiera ocurrido.

“Cuando tienes hijos es ver por ellos porque muchos médicos me lo han dicho, hasta pude perder la vida en eso y la verdad sí te da mucho temor en esas ocasiones porque dejas a dos niños, a una señora sola, para mí sí fue un golpe muy duro y sí te hace pensar muchas cosas”, agregó.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Chucky Lozano en el Napoli

El jugador mexicano ha sumado minutos y a base de mucho esfuerzo se ha ganado un lugar en el cuadro italiano.

Aunque, recientemente fue blanco de crítcias pues sus declaraciones se mal interpretaron, ya que dejó ver que le gustaría salir del Napoli para ir a un equipo “más grande”.

Lo que dijo causó molestia en la afición italiana, aunque después, Lozano salió a aclarar la situación y aseguró que está feliz en el Napoli.