Hoy por hoy el jugador del PSV, Chucky Lozano está envuelto en rumores, pues se especula sobre una posible salida de los Países Bajos tras ser Campeón de la Eredivisie y un posible regreso a la Liga MX o a la MLS.

En la Liga MX, el Chucky Lozano jugó con Pachuca, de donde es canterano y con quienes también logró salir Campeón en el Clausura 2016, poco después emigró al viejo continente.

Fue durante su celebración, que Lozano dio algunas pistas de su futuro, sin embargo, dejó claro que tiene contrato con el PSV y que se siente muy cómodo jugando en la Eredivisie.

“Ahorita estoy aquí, estoy feliz, vamos a disfrutar, tengo varios años de contrato aquí y voy a disfrutar el más tiempo posible aquí”, dijo Lozano a Fox Sports.

¿Qué dijo Chucky Lozano sobre volver a la Liga MX?

Chucky Lozano no tiene claro si continuará o no con el PSV, pues son varios los medios de comunicación que dan por hecho su llegada a la nueva franquicia de la MLS, el San Diego FC.

Sin embargo, fue el mismo Chucky Lozano el que mencionó que preferiría jugar en la Liga MX, dejando la puerta abierta a algún club que quiera hacerse con sus servicios.

Pese a sus declaraciones, y las confesiones de Lozano sobre que en su niñez le iba a las Chivas, si regresa a jugar a México, le gustaría hacerlo para el Pachuca, pues fue el club que lo llevo a Primera División.

“En su momento me gustaría sí regresar a México, claro que sí me encantaría jugar en México, pero bueno, ya depende de muchas cosas. Yo creo que siempre Pachuca es la primera prioridad, Pachuca me dio muchas cosas, me dio la oportunidad de estar en Primera División”, declaró Lozano.

¿Cuál es el palmarés del Chucky Lozano en Europa?

Chucky Lozano tiene un importante palmarés en el futbol europeo, pues con el PSV ha logrado conquistar en dos ocasiones el título de Liga, donde a base de goles se ha ganado el cariño de la gente de Eindhoven.

Mientras que con el Napoli, Chucky Lozano se convirtió en el primer mexicano en salir Campeón de la Coppa Italia, además de conquistar el título de Liga con el conjunto de la Serie A.

Tras su salida del cuadro napolitano, Lozano conquistó la Eredivisie y también fue el primer jugador Azteca en conquistar dos ligas europeas dos distintos países de manera consecutiva.