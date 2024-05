Chucky Lozano recién acaba de ganar su segundo título de Eredivisie con el PSV. Sin embargo ya habló sobre su futuro y su posible llegada a la MLS.

Además de ser campeón con el PSV en la Eredivisie, Chucky Lozano está haciendo historia, ya que es el primer mexicano en ganar dos títulos consecutivos de liga en Europa (Napoli 22/23 y PSV 23/24). Aún con eso, han salido rumores sobre una posible llegada a la MLS.

En estas dos últimas semanas, se ha hablado mucho sobre que podría salir de su equipo de los Países Bajos. Primero se dijo que podría regresar a la Liga MX, pero después apareció otro pretendiente de la liga de Estados Unidos.

Y pues, que el mexicano cambie de equipo no podría sorprender, ya que en esta temporada no ha tenido la regularidad que quisiera.

¿Chucky Lozano a la MLS? Esto dijo

Chucky Lozano se encontraba celebrando su título de Eredivisie que consiguió con el PSV. En ese festejo fue entrevistado y además de las preguntas de rigor, fue cuestionado sobre un posible futuro en la MLS.

El todavía futbolista del PSV, Chucky Lozano, aclaró un poco las cosas sobre su salida a la MLS, o no: “La verdad, ahorita estoy aquí feliz, vamos a disfrutar. Tengo varios años de contrato aquí, entonces voy a disfrutar el más tiempo posible”.

"HE TRABAJADO MUCHO, SE DEMUESTRA EN LOS CAMPEONATOS"🥹👏



Chucky Lozano habla después de ser Campeón con el PSV y se convierte en el primer mexicano en ganar dos títulos consecutivos con dos equipos europeos.



El Chucky es CAMPEÓN de nuevo



🎥 @barracudo#CentralFOX pic.twitter.com/PkUY5j82dh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2024

Esta declaración se contradice con todos los rumores que han salido, y es que sería difícil que confesara su salida en plena celebración del campeonato. Eso se lo dejamos a Cristiano Ronaldo.

Hoy hace 3 años, Cristiano Ronaldo disputaba su último partido con el Real Madrid. "Fue muy bonito, fue muy bonito estar en el Real Madrid", dijo El Bicho tras vencer al Liverpool en Kiev. Concluía así el ciclo de CR7 en el club más grande de todos. EL FINAL DE UNA ETAPA MÁGICA. pic.twitter.com/8Ame2kWJVs — Invictos (@InvictosSomos) May 26, 2021

¿Qué equipo de la MLS busca al Chucky Lozano?

La noticia sobre que Chucky Lozano saldría del PSV fueron aumentando de a poco, como vimos, primero empezó que regresaría a la Liga MX, aunque más fuerte sonó que el San Diego FC estaría muy cerca de ficharlo.

De hecho, el mismo Chucky Lozano habló sobre esos rumores, hace algunos días: “Sí, sí he visto que hasta Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé qué más, la verdad, pero pues en este momento estoy aquí en el PSV, apenas voy llegando, la verdad que aquí la gente del club me quiere mucho y eso se los agradezco siempre”

Sin embargo tuvo otra declaración en la que tal vez fue un guiño a la MLS: “El futbol cambia de un día para otro y en cualquier momento, pero como siempre he dicho, yo no cierro las puertas a nadie”