Chucky Lozano ficharía con el Real Madrid a pedido de Carlo Ancelotti; el mexicano cada día se aleja más del Napoli.

El futuro del futbolista mexicano podría terminar en España, nada más y nada menos que en el Real Madrid

Y es que Carlo Ancelotti fue el técnico encargado de llevar a Chucky Lozano al Napoli, aunque tras la salida del técnico las cosas se complicaron para le mexicano.

No obstante, Chucky Lozano ha ido ganando la titularidad en la era de Luciano Spalletti ha sumado minutos, alternando la titulridad con Matteo Politano.

Sin embargo, el mexicano ya había expresado su deseo de salir del cuadro taliano a “un equipo más grande”, por lo que de acuerdo con medios italianos podría llegar a España para estar de nuevo con Ancelotti.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Chucky Lozano y sus polémicas declaraciones del Napoli

El jugador mexicano fue muy claro y aunque viva un buen momento en el cuadro italiano, sus objetivos son claros y tiene la mira en otros equipos.

Chucky declaró que es un jugador competitivo y se encuentra en buen nivel, por lo que esperaría llegar un club en el que pueda crecer más futbolísticamente.

“La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso”, aseguró en entrevista para TV Azteca.

Chucky Lozano (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Chucky Lozano en el Napoli

Con la llegada de Genaro Gattuso las cosas se complicaron para el mexicano, Chucky Lozanoquien casi no estaba considerdo.

En 2020, Gattuso aseguró que Chucky tenía que trabajar más pues estaban en busca de otras características y el mexicano no contaba con ellas: “Hoy estoy en búsqueda de otras características y él no está encontrando espacio, debe trabajar”, aseguró en aquel entonces.

Con el tiempo y su desempeño, se fue ganando la confianza del técnico, y por ende la titularidad en el equipo.