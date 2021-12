Malas noticias para el mexicano; Chucky Lozano dio positivo a Covid-19 durante sus vacaciones en México y no podrá regresar a Italia.

El Napoli lanzó un comunicado en el que dio a conocer que Chucky Lozano se realizó una prueba de Covid-19 que salió positiva, aunque hasta el momento no presenta síntomas.

Asimismo, el cuadro italiano dio a conocer que tendrá que permanecer en aislamiento domiciliario y no podrá regresar a Italia hasta que presente una prueba con resultado negativo.

“Hirving Lozano dio positivo de Covid-19 tras el hisopado molecular realizado en México. El jugador se encuentra vacunado, es asintomático y se mantendrá en aislamiento en su domicilio”, se lee en el comunicado.

📌 Hirving Lozano dio positivo de Covid-19 tras el hisopado molecular realizado en México. El jugador se encuentra vacunado, es asintomático y se mantendrá en aislamiento en su domicilio. pic.twitter.com/PEX10rEHRI — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 28, 2021

Chucky Lozano en el Napoli

Sin duda, la noticia no cae para nada bien al mexicano, quien poco a poco se había ganado la titularidad y confianza del técnico, Luciano Spalletti.

Cabe recordar, que el mexicano llegó en 2019 al cuadro napolitano proveniente del PSVEindhoven, donde logró tener buenas actuaciones y ser importante en el equipo.

A petición del técnico Carlo Ancelotti, el futbolista llegó al Napoli aunque poco tiempo después el técnico salió del equipo y la temporada del Chucky comenzó a complicarse.

Al paso del tiempo y entregando resultados, se fue ganando la confianza de la afición y cuerpo técnico, y por ende la titularidad en el equipo. Ahora, en la nueva era de Luciano Spalletti ha sumado minutos, alternando la titulridad con Matteo Politano.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Chucky Lozano y las críticas que recibió de la prensa italiana

Cabe recordar, que Chucky Lozano recibió críticas en Italia luego de que declarara en una entrevista que le gstaría ir a un equipo más competitivo.

“La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso”, aseguró en entrevista para TV Azteca.

Por ello, muchos fanáticos incluso pedían su salida pues se les hizo una falta de respeto sus declaraciones, por ello el mexicano salió a alcarar que su deseo es permanecer en Italia pues su vida y la de su familia está hecha allá.

“Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles”, escribió.