Chucky Lozano falla la más clara del partido para entregarle el empate al Napoli ante Spezia en la fecha 19 de la Serie A.

El mexicano se quedó muy cerca de poner el empate para su equipo, sin embargo no logró concretar y el Napoli terminó cayendo 1-0.

Luego de una mala salida del arquero de Spezia, el arco rival quedó desamparado y Chucky al frente. Sin embargo, el mexicano mandó un disparo que alcanzó a ser desviado por la defensa y el balón no logró atravesar la red.

El mexicano tuvo en sus pies, probablemente la oportunidad más clara de todo el partido y la falló; asimismo hoy entró desde el inicio del juego.

Esa un jugador como Chucky no la falla ,pero no está fino pic.twitter.com/FokyRuhXeH — 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓸 𝓒𝓱𝓪𝓿𝓪𝓻𝓻𝓲𝓪_05 (@MarioChm26) December 22, 2021

Chucky Lozano en el Napoli

En 2019, en Napoli hizo oficial la llegada de Chucky Lozano, proveniente del PSV Eindhoven, donde logró tener buenas actuaciones y ser importante en el equipo.

A petición del técnico Carlo Ancelotti, Chucky llegó al Napoli aunque poco tiempo después el técnico salió y desde entonces, la temporada del Chucky se complicó.

Chucky Lozano lucía decaído la mayoría de veces en la banca de los partidos. Con la llegada de Genaro Gattuso las cosas se complicaron para el mexicano, quien casi no estaba considerdo.

Al paso del tiempo y entregando resultados, se fue ganando la confianza del técnico, y por ende la titularidad en el equipo. Ahora, en la nueva era de Luciano Spalletti ha sumado minutos, alternando la titulridad con Matteo Politano.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Chucky Lozano y las polémicas declaraciones que le causaron problemas

El mexicano fue blanco de críticas, luego de que en una entrevista mencionara que uno de sus objetivos era ir con un equipo más grande.

“La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso”, aseguró en entrevista para TV Azteca.

Sin embargo, sus declaraciones fueron tomadas como una falta de respeto en Italia, por lo que la prensa lo crítico duramente e incluso hubo quienes pedían su salida.

Por ello, Chucky tuvo que oferecer disculpas y aclarar que tanto él como su familia se encuentran felices en Italia y dese quedarse por mucho tiempo más en el conjunto napolitano. Agregó que ya tienen una vida hecha allá.