El atacante mexicano, Chucky Lozano, brilló este domingo 3 de abril con el SSC Napoli tras dar una asistencia en su visita al Atalanta de Bérgamo en la victoria del conjunto napolitano en la jornada 31 de la Serie A.

Chucky Lozano volvió a dar de que hablar para bien en el futbol de Italia, pues entrando de cambio al minuto 69, puso un pase de gol en la parte final del encuentro entre el SSC Napoli y el Atalanta de Bérgamo.

Corría el minuto 81 de acciones cuando Lozano recibió por la banda derecha el esférico y luego de encarar a su rival, lo llevó hasta las inmediaciones del área grande para servir de pierna derecha a su compañero Eljif Elmas, quien marcó el 1-3 final.

Hirving Lozano mostró ser una pieza fundamental en el funcionamiento del Napoli, sin embargo, el buen momento que atraviesa en el futbol italiano, no lo ha reflejado con la Selección de futbol de México.

¿Por qué Chucky Lozano tiene mejor rendimiento con el SSC Napoli que con la Selección de futbol de México?

Chucky Lozano volvió a tener un desempeño positivo con el SSC Napoli este domingo 3 de abril en la Serie A, pero con la Selección de futbol de México ha pasado desapercibido en el cierre de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

A pesar de la lesión que lo apartó un tiempo de las canchas, Lozano ha vuelto mejor con el Napoli de lo que regresó con México en la parte final de las eliminatorias de la CONCACAF.

¿Será que Chucky Lozano ya no entra con la misma intensidad a los partidos de México para no lesionarse y eso esté afectando su rendimiento? Aún no hay explicación para entender la baja de su nivel con el Tri.

En los últimos tres enfrentamientos del Octagonal de CONCACAF, Lozano participó en 244 minutos de 270, en los cuáles no registró ni goles ni asistencias.

Inclusive cuando la selección mexicana no pasaba por momentos lúcidos en el accionar dentro del terreno de juego, Lozano aparecía para resolver el partido, pero últimamente no es así.

SSC Napoli: Estadísticas de la temporada en la Serie A