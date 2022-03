Chicharito Hernández no es un mal padre, dice su nueva novia Nicole McPherson quien salió en su defensa por la serie de ataques que ha enfrentado el futbolista.

Luego de la separación de Chicharito Hernández y Sarah Kohan las críticas no se han hecho esperar pues su ex pareja declaró que no se hace responsable de sus hijos.

Entre muchas especulaciones ahora la modelo y nueva novia del futbolista dejó claro que Chicharito no es un mal padre, ni irresponsable.

“Es muy alejado de la verdad, y estaría bueno que la gente no sume, con lo que piensan o ven en redes… Es un gran papá, un gran papá”, manifestó.

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández y su nuevo romance

Nicole McPherson recientemente dio a conocer que tiene una relación con Chicharito Hernández y han dejado ver lo enamorados que están en las calles de Miami.

La modelo regresaba de su viaje en Los Ángeles cuando fue cuestionada sobre la situación actual de su pareja y ella respondió que intentaba mantener su relación más privada.

“Estoy tratando en ese momento tener un poquito más privado”, dijo a su llegada.

Chicharito Hernández (@CH14_ )

Chicharito Hernández y la polémica con Sarah Kohan

Chicharito Hernández ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones por sus problemas con su ex pareja y la relación con sus hijos. Y es que Sarah Kohan lo ha acusado varias ocasiones de irresponsable.

Asimismo, su ex pareja habría metido una demanda en su contra para exigirle dinero para la manutención de sus hijos.

Por otro lado, Chicharito Hernández ha mostrado en redes sociales que no ha sido sencillo para él que no lo dejen ver a sus hijos, incluso compartió que le había comprado un regalo a uno de ellos pero no se lo podía dar.

No obstante, el jugador del LA Galaxy sigue demostrando que sigue teniendo buen nivel y ha dado grandes resultados en el cuadro angelino.