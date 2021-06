Desde el 2019 no vemos a Javier “Chicharito” Hernández formar parte de la Selección de fútbol de México.

Y es que aunque tuvo un momento decadente, tenemos que reconocer que Javier Hernández ha demostrado regresar a ser ese delantero estrella.

Durante conferencia de prensa, el estratega del LA Galaxy, Greg Vanney, comentó que sin duda alguna Chicharito Hernández debería tener un puesto en la Selección de fútbol de México.

“Tiene mucha experiencia con ellos (Tri) y creo que definitivamente merece estar en la discusión, pero a mí no me compete. Pero seguro que puede ayudar al equipo, no es mi lugar, pero ha trabajado muy bien y trata de mantener la forma”

Aunque sabemos que ser el máximo goleador histórico de la Selección de fútbol de México no te da lugar en el equipo, tampoco podemos negar que Chicharito Hernández podría ser un excelente elemento para Gerardo Martino.

Mucho se ha hablado de que Javier Hernández debería ser convocado a la Selección de fútbol de México del Tata Martino .

Desde el inicio de esta temporada de la MLS, el Chicharito Hernández ha dejado perplejos a sus seguidores y claro que también compañeros y amigos, como Miguel Layún.

En siete partidos marcó siete goles, dejando en evidencia el regreso de un goleador; sin embargo, para Gerardo Martino no ha sido suficiente, pues espera ver su evolución.

Por otra parte, el defensa del Club América, Miguel Layún habló en entrevista para Fox Sports y afirma que Javier Hernández mantiene la esperanza por volver a vestir la del Tri.

“Yo lo que he hablado con Javier, él no me ha externado que está vetado porque creo que ya me lo hubiera compartido y hermosa hablado mucho y él incluso me ha externado las ganas que tiene, lo mucho que está trabajando por hacer las cosas bien en su club y por volver a la Selección”

Miguel Layún