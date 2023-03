Después del incidente, donde Chessman golpeó al youtuber, Adrián Marcelo, el luchador tuvo que viajar a Monterrey para disculparse por sus acciones.

Y es que, Adrián Marcelo amenazó con tomar acciones legales al respecto, si no recibía una disculpa pública por parte de Chessman.

Es por eso, que obligado por la AAA, Chessman viajó a la ciudad de Monterrey para arreglar el asunto que tiene pendiente, aunque aseguró que lo hace solo por su empresa, pues en realidad no se siente arrepentido.

“No es muy grato, estoy aquí por mi empresa, AAA me obligó, si por mi fuera no estuviera yo aquí para pedir una disculpa a…¿cómo se llama esa persona?, pero si él fuera luchador jamás lo haría”, dijo tras su llegada.

Por otro lado, Chessman confesó haber recibido amenazas después de lo ocurrido, aunque también hubo quien lo felicitó por su acción.

“Que te quede bien grabado, hay que tener educación, lo hago por mi empresa no porque yo quiera, a lo mejor sí estuvo mal lo que hice, el acto, pero lo volvería a hacer, mucha gente me ha amenazado pero vieras cuánta me ha felicitado. De verdad, por Triple A estoy aquí, si por mí fuera, no estuviera acá”, agregó.

" Ofrecere disculpas por lo sucedido con @adrianm10, por que mi empresa @luchalibreaaa me lo pidió y por su relación con @multimediostv, pero, NO estoy arrepentido"



Chessman, llego a Monterrey, como se le prometió a Adrián el pasado miércoles en TV. pic.twitter.com/YIO7YaG3u7 — Roberto Figueroa (@RJ_Figueroa) March 13, 2023

Adrián Marcelo amenazó con demandar a Chessman

Días antes, en una entrevista con Multimedios, Adrián Marcelo aseguró que demandaría a Chessman si no ofrecía una disculpa, incluso ya tendría todo arreglado para proceder legalmente.

“Yo necesito de entrada una disculpa, no de ti, yo contigo no tengo nada, sé que eres alguien con visión, sé que bien llevado la Triple A, a niveles que no nos imaginábamos… yo la que estoy esperando que me ofrezca es la del señor Chessman… yo necesito que este señor me ofrezca una disculpa y si no insisto, la demanda está redactada”, dijo.

¿Qué pasó entre Chessman y Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo se encontraba grabando contenido, cuando estaba con Chessman haciéndole preguntas, todo dio un giro inesperado.

El luchador se notaba disgustado y de pronto le propinó un golpe a Adrián Marcelo, mientras que él le lanzó una cerveza.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok