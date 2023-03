Adrián Marcelo lanzó una fuerte amenaza a la AAA este viernes 10 de marzo, advirtiendo que sí Chessman no se disculpa por haberlo golpeado brutalmente, procederá a interponer una demanda contra la compañía.

Adrián Marcelo llegará a las instancias legales luego de lo ocurrido el fin de semana pasado con el luchador Chessman, mientras grababa un episodio más de su programa “Radar”.

El conductor de Multimedios habló en exclusiva con Dorian Roldán, dueño de AAA que intentó calmar las aguas, pero que no consiguió llevar a buen puerto la charla con Marcelo.

“Tu disculpa la puedo aceptar, pero la que estoy esperando es la del señor Chessman, este pseudoluchador. No quiero crear una fama de que tú tienes neandertales, no luchadores, que tienes animales”, comentó.

“Necesito que me ofrezca una disculpa, y si no, la demanda está redactada. No es contra Chessman, es contra AAA, o me responden o me responden”, sentenció.

CHESSMAN AGREDE A ADRIÁN MARCELO



En redes sociales comienza a circular un video donde tal parece que existe un conflicto entre Chessman y el polémico conductor regiomontano @adrianm10



Se desconocen los motivos por los cuales llevaron al luchador de la AAA a tomar esta acción. pic.twitter.com/MXHUY7cHA3 — Agencia PM Noticias (@agenciapmnoti) March 5, 2023

Adrián Marcelo estalló contra ‘ridícula’ sanción de AAA a Chessman

Adrián Marcelo estalló contra la ‘ridícula’ sanción que la AAA le puso a Chessman tras haberlo golpeado el pasado fin de semana durante una entrevista en un evento de reconocida empresa de lucha libre mexicana.

En llamada con Dorian Roldán, Marcelo no pudo evitar mostrar su descontento ante las acciones que tomaron los directivos de la compañía.

“Estás mejor que yo, me imagino. No creo que estés como yo de enojado, por las 2 semanas que le das a Chessman, si quieres les aporto yo los viáticos y lo mandamos a Cancún”, comentó molesto.

“La explicación yo la tengo pendiente y tengo asesoría legal, donde si ustedes no me dan una explicación, me vale madres… procedo legalmente”, amenazó Adrián.

