La mesa de Futbol Picante volvió a protagonizar una pelea entre Álvaro Morales y José Luis Sánchéz Solá, mejor conocido como ‘El Chelís’, porque Morales negó la existencia del estado de Tlaxcala.

Álvaro Morales le preguntó al ‘Chelís’ sobre Club Pumas y fue cuando explotó en la mesa.

“Te informo que el equipo es Tlaxcala, un estado de la República . No puede ser que al minuto 3 decaiga la mesa”, le dijo Solá.

La respuesta de Morales fue a su segunda frase, así que en tono de broma le dijo, “Tienes razón (Chelís) debí empezar con Ricardo Puig”.

Esto incrementó la molestia de José Luis, quien con los brazos cruzados le comentó que tuviera cuidado.

“Hoy si no ando como para que me andes dando la espalda. Me preguntas, me preguntas. Es una falta de respeto”, advirtió.

Y aunque José Luis Sánchez Solá no es originario de Tlaxcala sí defendió dicho estado de la República, el ‘Chelís’ es nacido en el estado de Puebla, pero por su cercanía entre ambos estados, defendió a los tlaxcaltecas.

Hola, @AlvaritoMorales: Sabemos que probablemente no sepas lo importante que Tlaxcala es para México, si desconoces al equipo que representa a la máxima casa de estudios (también tu alma máter), es simplemente tu manera de llamar la atención. Échale ganas con otro discurso. pic.twitter.com/kYYtDXkcZ4 — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) August 13, 2022

Tlaxcala FC le responde a Álvaro Morales

El equipo de la Liga de Expansión, Tlaxcala FC, recordó el momento de la polémica entre Álvaro Morales y el ‘Chelís’ en sus redes sociales.

“Hola, ‘Álvarito Morales’: Sabemos que probablemente no sepas lo importante que es Tlaxcala es para México, si desconoces el equipo que representa a la máxima casa de estudios (también tu alma máter)”, se lee en su Twitter.

“Es simplemente tu manera de llamar la atención. Échale ganas con otro discurso”, agregó el equipo.

El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, recibió el mensaje y les dijo “¡Échenle ganas, ustedes!”.

Y adjuntó una imagen donde se observa la tabla general de la Liga de Expansión y el Tlaxcala FC marcha en la posición 17 con 5 puntos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok