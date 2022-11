Checo Pérez rompió el silencio tras finalizar en la tercera posición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 este domingo 20 de noviembre y luego de su resultado en el Gran Premio de Abu Dabi.

Checo Pérez expresó su sentir por haber terminado una temporada magnífica en la Fórmula 1 en el tercer puesto del Campeonato de Pilotos en el Gran Premio de Abu Dabi.

A través de redes sociales, el piloto tapatío de Red Bull Racing habló de lo que viene para él y agradeció por el apoyo de los fanáticos mexicanos durante toda la campaña.

“Terminamos 3ros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte. Me voy muy orgulloso de todo mi equipo . Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera” finalizó.

Checo quedó 3 puntos por debajo de Charles Leclerc, quien superó al mexicano gracias a haber terminado en el segundo puesto del GP de Abu Dabi.

Checo Pérez. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Checo Pérez: ¿Y la ayuda de Max Verstappen?

Aunque Max Verstappen juró y perjuró que apoyaría a Checo Pérez para quedarse con el segundo lugar del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, esto no fue así.

El piloto neerlandés no sirvió de “escudero” para que Pérez tomase la ventaja en la carrera y derrotase a Charles Leclerc en la justa por el subcampeonato de la temporada.

Tras la polémica en el Gran Premio de Brasil, quedó claro que Red Bull Racing estará de lado de Max Verstappen y sus intereses hasta que la relación tome otro rumbo.

Checo ayudó a Max a obtener el título de la temporada 2021 de la F1, no interpuso sus deseos y cumplió con su deber, pero cuando quiso recibir un poco de lo que dio, le dieron la espalda.

Checo Pérez y Max Verstappen (Hussein Malla / AP)

Checo Pérez: Estadísticas de la temporada 2022 de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia | 2°

Gran Premio de Emilia Romaña | 2°

Gran Premio de España | 2°

Gran Premio de Mónaco | 1°

Gran Premio de Azerbaiyán | 2°

Gran Premio de Gran Bretaña | 2°

Gran Premio de Bélgica | 2°

Gran Premio de Singapur | 1°

Gran Premio de Japón | 2°

Gran Premio de México | 3°

Gran Premio de Abu Dabi | 3°

