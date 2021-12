Checo Pérez fue el piloto que menos gastos representó para Red Bull en 2021, el tapatío obtuvo mejores resultados que Max Verstappen en ese rubro.

De acuerdo con Sky Sports, el piloto mexicano solo tuvo que abandonar una carrera por problemas con su monoplaza.

En ese sentido, Red Bull solo tuvo que gastar alrededor de 2 millones de pesos en la reparación, cifra que no es comparable a la de Max Verstappen.

El piloto neerlandés si sufrió varios percances y Red Bull gastó una enorme cantidad, pues se estima que las reparaciones le costaron apróximadamente 70 millones de pesos.

El tapatío se posicionó en la sexta posición del ranking de 20. El piloto que más gastos implicó para su escudería fue Mick Schumacher de Haas con poco más de 93 millones de pesos gastados.

Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera del GP de Arabia Saudita (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Checo Pérez en Red Bull

El piloto tapatío, Checo Pérez llegó a la escudería austriaca en 2020 y desde ahí ha sabido adaptarse bien y poder entregar buenos resultados junto a su coequipero, Max Verstappen.

A pesar de los altibajos, Checo ha vivido una de las temporadas más destacadas en su carrera y acumuló 5 podios, mientras que Verstappen encabezó la lista y se coronó campeón aunque gran parte de su logro fue gracias al mexicano.

Pese a todo, Checo aseguró para TUDN que no se sintió del todo satisfecho con su temporada pues espera ir por más.

“Hemos trabajado intensamente con todo el equipo de ingenieros, muchas horas, si alguien ha estado decepcionado de la temporada que he tenido he sido yo porque tengo un auto, una oportunidad única, he trabajado mucho, la adaptación se ha complicado, pero no he parado y los resultados lo demuestran”.

Checo Pérez (KARIM JAAFAR / AFP)

Checo Pérez y Max Verstappen

Checo y Max han hecho un buen trabajo en Red Bull, por su parte, Max Verstappen se posiciona como uno de los mejores y el más joven en haber ganado un Gran Premio.

Pero Checo se convirtió en el héroe pues hizo un gran trabajo en la parte defensiva durante el Premio de Abu Dabi e hizo que Max ganara el campeonato de pilotos.