Champions League: Presidente del PSG golpeó el vestidor de los árbitros, luego de la increíble derrota de su equipo ante el Real Madrid en los octavos de final.

De acuerdo a reportes del diario MARCA, y otros medios españoles, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, perdió la cabeza al terminar el partido ante el Real Madrid.

Señalan que, apenas terminar el encuentro, bajó del palco presidencial hacia los vestidores de los árbitros para increparles por algunas decisiones que no le gustaron.

Incluso aseguran que Nasser Al-Khelaifi habría tenido un encontronazo muy serio con el empleado del Real Madrid, al que le habría dicho “te voy a matar”.

Esto luego de que el integrante del equipo merengue habría grabado las escenas en donde se ve al presidente del PSG completamente fuera de sus cabales.

En el PSG culpan al árbitro de su debacle ante el Real Madrid en la Champions League

En conferencia de prensa, el estratega argentino aseguró que Gianluigi Donnarumma no cometió ningún error en la jugada del gol del empate del Real Madrid.

Y es que asegura que el error fue del árbitro al no marcar la falta de Karim Benzema sobre el portero italiano, quien ha sido uno de los principales señalados tras el nuevo fracaso del PSG.

“No es un error porque es falta clara,. He visto las imágenes entre 30 y 40 veces, con todas las cámaras. No es un error del portero, es falta. Los pequeños detalles cuentan y el VAR no ha visto una falta determinante”, señaló.

Ahí está la falta, Benzema no toca nunca el balón, llega tarde y desplaza a Donnarumma. #UCL pic.twitter.com/BDqt1RKYEc — AGUSTÍN M DE LEÓN ⏱mt (@amartinezdeleon) March 9, 2022

PSG consuma otro monumental fracaso en la Champions League

El PSG consumó otro monumental fracaso en la Champions League, el caer de forma estrepitosa, y en cuestión de minutos, ante el Real Madrid en los octavos de final.

El cuadro francés se había llevado la ventaja del duelo de ida, con un gran gol de Kylian Mbappé, en un partido donde el cuadro merengue no logró ni un disparo a puerta.

La situación empeoró en el duelo de vuelta, cuando Mbappé marcó otro gol para el PSG, el 2-0 en el marcador global, por lo que el Real Madrid necesitaba un milagro.

Fue al minuto 60 cuando vino el error de Donnarumma (o la falta no marcada de Benzema) cuando el delantero francés recortó distancias en el marcador.

Pero eso no fue todo por parte de Benzema, quien después marcó otros dos goles en cuestión de minutos para lograr la épica remontada para el Real Madrid y consumar el fracaso del PSG.