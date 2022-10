Carlos Salcedo cometió un error y ese error lo dejó fuera de la Selección Mexicana y de Qatar 2022, pero ya se disculpó.

El defensa central del FC Juárez, Carlos Salcedo, se enfrentó con Jorge Theiler, auxiliar del técnico nacional Gerardo Martino en la final de la Copa Oro 2021. Y eso lo relegó.

Arrepentido, el polémico futbolista le pidió perdón a todo el mundo para volver a la Selección Mexicana. A Gerardo Martino. A Jorge Theiler. A sus compañeros y nada, no volvió al equipo.

A lo más que puede aspirar es estar en la lista de 50 futbolistas para la Copa del Mundo. No ve más allá, aunque la esperanza se pierden hasta el final.

Carlos Salcedo le pidió a Gerardo Martino perdón

Gerardo Martino relegó a Carlos Salcedo de la Selección Mexicana por pelearse con Jorge Theiler su auxiliar en la final de la Copa Oro 2021.

Un año después, el Titán Salcedo está borrado y solo aspira a estar en la lista de 50 futbolista previo a Qatar 2022.

“Del proceso de cuatro años, estuvo tres años, tres años y medio, me siento parte de eso”, dijo el zaguero al término del juego entre el FC Juárez y el Deportivo Toluca.

Carlos Salcedo se siente como Chicharito, y toma su filosofía, “cómo lo ha hecho Javier (Hernández), o los que estuvimos y ahora no estamos, queremos que le vaya bien a la Selección, aunque lo veamos desde lejos”.

Carlos Salcedo, después de verse relegado del Tricolor, pidió perdón, “a todo el mundo, al Míster Martino, a Theiler, a mis compañeros por video llamada. Les he dicho que los aprecio mucho y les deseo lo mejor”.

Pero ya no puede hacer más. “El Míster no me ha garantizado nada, quizá estar en la lista de 50 futbolistas, pero nada más”.

Uno como jugador, agrega, “tiene que hacer las cosas que le tocan, manifestarse en la cancha. Lo demás ya es cuestión del entrenador”.

El carácter, el culpable de los problemas de Carlos Salcedo

Carlos Salcedo se encuentra fuera de la Selección Mexicana y de Qatar 2022 por el berrinche que le hizo a Jorge Thieler auxiliar de Gerardo Martino.

No es la primera vez que sufre por esa causa.

Su carácter lo ha llevado a tener problemas dentro y fuera del campo, dónde han salido a la luz su mala relación hasta con su familia: Padre, madre y hermana.

Salcedo aceptó que su carácter, “que es un tanto explosivo, pues me ha creado cierta fama. La verdad es que he trabajado mucho en eso, las charlas con el Míster me han ayudado a eso”.

Así que no pierde la esperanza, “al final todo puede pasar”.