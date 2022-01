Luciendo ya los colores de La Máquina, Carlos Rodríguez afirma que Cruz Azul es un “equipo muy grande” en su arribo a la CDMX.

Carlos Rodríguez arribó la noche de este 2 de enero a la CDMX a fin de reportar con su nuevo equipo , el Cruz Azul, de cara al torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

De inmediato, el ex del CF Monterrey dejó ver que está empapado de lo que rodea a La Máquina, conjunto al que definió como “ muy grande ”.

Además, se dijo ilusionado y contento de haber dejado al CF Monterrey para fichar con el Cruz Azul, uno de los llamado “ cuatro grandes ” del futbol mexicano.

“Vengo a un equipo que es muy grande, muy importante en todo México, así que estoy muy contento de llegar aquí, ilusionado, con metas claras objetivos claros y con las ganas de aportarle todo al grupo” Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez va por la décima con Cruz Azul

Asimismo, Carlos Rodríguez manifestó que llega a Cruz Azul con muchas ilusiones, entre ellas la de seguir ganando títulos .

Incluso recordó que hace un año el Cruz azul fue campeón de la Liga MX, de ahí que hará todo lo posible por conseguir la décima estrella .

“Cruz Azul, históricamente, es un equipo muy importante, en la actualidad también, hace poco salieron campeones y tengo una ilusión grandísima de llegar aquí, con muchas ganas de seguir ganando títulos”, apuntó Carlos Rodríguez.

De igual modo, Charly Rodríguez reveló que lo que le enamoró de La Máquina fue la gran confianza que sus dirigentes depositaron en su fichaje.

“Demostraron una gran confianza desde que hablaron conmigo, el apoyo que en lo personal me dieron, me sentí muy arropado y no me equivoqué de venir acá”, dijo el nuevo refuerzo del Cruz Azul.

Así llegó Carlos Rodríguez a la Ciudad de México ☹️pic.twitter.com/6EkoKaTKMl — ROX GARCíA RIVAS (@roxgarciarivas) January 3, 2022

Fue difícil dejar al CF Monterrey, afirma Carlos Rodríguez

Finalmente, Carlos Rodríguez reconoció que le fue difícil dejar al CF Monterrey , equipo que lo debutó como profesional.

No obstante, el mediocampista de 25 años también señaló que el Cruz Azul es una oportunidad muy llamativa en su carrera profesional.

“Difícil por el tiempo que llevaba ahí, mi familia, lo consulté con todos ellos, con la gente cercana y sabíamos que venir a Cruz Azul era una gran oportunidad para mí, para mi futuro, para lo que quiero, así que estoy muy feliz de venir acá”, finalizó Rodríguez.