Canelo Álvarez dejó claro que no todo es polémica, pues sigue ayudando a la gente que más lo necesita; esta vez ayudará a un bebé prematuro en riesgo de perder la vista.

Todo inició, cuando una fundación llamada “Por ti y contigo AC”, publicó el caso de un bebé que nació de manera prematura y está en riesgo de perder la vista.

En el video, sus padres con el bebé en brazos explicaron la situación y pidieron ayuda para pagar los gastos hospitalarios y pusieron su número de cuenta.

“¡Buenas tardes! Les presentamos a Dante, un bebé prematuro que necesitó urgente una cirugía de retinopatía y que la doctora @retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios, sin embargo hay que pagar los costos del hospital e insumos”, se lee.

En ese sentido, Canelo Álvarez pidió información sobre su cuenta a través de Twitter para hacerles llegar la ayuda a la familia.

“Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe. Muchas gracias!”, escribió Canelo.

Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe. Muchas gracias! https://t.co/siXe5bmKF6 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 5, 2022

Canelo Álvarez y la polémica con Lionel Messi

Canelo Álvarez fue blanco de críticas alrededor del mundo, luego de que explotara contra Lionel Messi por pisar un jersey de la Selección Mexicana.

Después de varios mensajes subidos de tono, el pugilista mexicano finalmente se disculpó con Messi y aceptó que se equivocó con todos los mensajes que puso.

“Me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió.