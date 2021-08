Por fin se confirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se medirá ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en Las Vegas por la supremacía del peso supermediano.

La pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant, que se realizará en Las Vegas, será para decidir quién será el campeón del peso supermediano en todos los organismos.

Caleb Plant es un boxeador estadounidense que buscará evitar que el Canelo Álvarez haga historia al hacerse de todos los títulos del peso supermediano el próximo 6 de noviembre.

Plant, nacido el 8 de julio de 1992 en Tennessee, comenzó su carrera como boxeador profesional el 10 de mayo de 2014 con una victoria ante su compatriota Travis Davidson.

Después de mantenerse invicto durante casi cinco años, su primer título lo consiguió en 2019 al ganar el cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Desde entonces, ha retenido su título en tres ocasiones, venciendo a Mike Lee, Vincent Feigenbutz y Caleb Truax, a quien derrotó en enero de este año.

Desde que el Canelo Álvarez ganó su última pelea, en mayo ante Billy Joe Saunders, se sabía que su próximo rival sería Caleb Plant para unificar los títulos de peso supermediano.

La pelea estaba programada para septiembre, pero las negociaciones no fueron fáciles, supuestamente porque el estadounidense pidió mucho dinero para la pelea.

Fue hace un par de semanas cuando Caleb Plant se pronunció al respecto en sus redes sociales, donde aseguró que el dinero no es su principal motivación.

“El boxeo nunca ha sido una cuestión de dinero para mí y es por eso que no pueden entenderlo. Nunca ha sido mi fuerza motriz y no es mi “POR QUÉ” y por eso es tan fácil ser tan disciplinado y hambriento incluso después de ser un luchador de 7 figuras (recuerda que Internet dice que la tierra es demasiado plana jajaja) ... porque eso no es por lo que yo estoy detrás y eso no es lo que me mantiene en movimiento y desearía que su luchador favorito se sintiera de la misma manera”

Caleb Plant