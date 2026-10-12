Bodo Glimt vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.
- Partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspmyra Stadion
- Transmisión: FOX One
Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El miércoles 14 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund.
Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspmyra Stadion
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Bodo Glimt y Borussia Dortmund en la Jornada 1 de la Champions League?
Bodo Glimt debutó en la Champions League con derrota 0-5 ante Bayern Múnich en calidad de visitante.
Por su parte, Borussia Dortmund venció 3-2 al Villarreal estrenándose de manera exitosa en la Champions League.