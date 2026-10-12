Bodo Glimt vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.

  • Partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Aspmyra Stadion
  • Transmisión: FOX One

Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund.

Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund podrá verse a través de la señal de FOX One.

  • Partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Aspmyra Stadion
  • Transmisión: FOX One
Bayern Múnich goleó al Bodo Glimt en la Jornada 1 de la Champions
Bayern Múnich goleó al Bodo Glimt en la Jornada 1 de la Champions (Lennart Preiss / AP Photo/Lennart Preiss)

¿Cómo quedaron Bodo Glimt y Borussia Dortmund en la Jornada 1 de la Champions League?

Bodo Glimt debutó en la Champions League con derrota 0-5 ante Bayern Múnich en calidad de visitante.

Por su parte, Borussia Dortmund venció 3-2 al Villarreal estrenándose de manera exitosa en la Champions League.