Atzimba Casas, jugadora del FC Juárez, también criticó que los partidos de la Liga MX Femenil tengan tan poca difusión.

México.- Atzimba Casas, jugadora del FC Juárez, habló sobre los bajos salarios que se perciben en la Liga MX Femenil, los cuales ni siquiera les permiten dedicarse de tiempo completo al futbol.

Y es que, como afirmó Atzimba Casas, quien lleva tres goles en el Torneo Guard1anes 2021 , varias de sus compañeras tienen hasta tres empleos en aras de poder mantenerse, pues los salarios en la Liga MX Femenil no son suficientes para tal objetivo .

En la percepción de la delantera del FC Juárez, que actualmente estudia ingeniería biomédica , el que los sueldos sean bajos impide que las jugadoras exploten todas sus cualidades futbolísticas.

“Yo estoy estudiando ingeniería biomédica porque desde chiquita mis papás siempre me dijeron que tenía que tener un ‘plan b’. Hay una discrepancia muy grande entre los sueldos del varonil y la femenil… muchos de los sueldos de las jugadoras no son suficientes para sustentarse… tienen que pagar renta, servicios, transportes y con su sueldo no alcanza, se tiene que conseguir un segundo o tercer empleo” Atzimba Casas

Atzimba Casas considera que la Liga MX Femenil no tiene buena difusión

Atzimba Casas se dijo consiente de que el futbol varonil es más atractivo en materia de inversión; sin embargo, de igual modo destacó que la Liga MX Femenil no hace lo posible para que el balompié practicado por mujeres sea más visto y por ende igual de atractivo.

Ya que, como explicó en la misma entrevista con Récord, varios de los partidos de la Liga MX Femenil cuentan con horarios poco asequibles para el público, toda vez que algunos se juegan a las diez de la mañana, cuando, como explicó Atzimba Casas, la mayoría de los interesados se encuentran trabajando o estudiando.

En ese sentido, la delantera del FC Juárez hizo énfasis en la brecha que existe respecto al futbol masculino , cuyos partidos son puestos en horarios estelares en aras de que alcancen el máximo de penetración.

“Mis familiares y amigos me han dicho que a la gente si le cuesta ver los partidos, porque no los televisan a horas apropiadas o muchas veces ni los televisan. Los partidos de la varonil los televisan ya sea un fin de semana en la mañana o entre semana en la tarde cuando normalmente la gente ya salió del trabajo, ya tienen más tiempo para ver un partido. Cosa que no pasa con las mujeres, me ha tocado jugar entre semana a las 10 de la mañana , mucha gente está en el trabajo o en la escuela” Atzimba Casas

Erradicar las brechas de género, una asignatura pendiente en la Liga MX Femenil

Más allá del éxito cosechado por la Liga MX Femenil en sus casi cinco años de existencia, es una realidad que la Federación Mexicana del Futbol , órgano rector del balompié en nuestro país, todavía tiene varias asignaturas en materia de paridad de género.

Por ejemplo, hace algunos meses Daniela Pulido , otrora jugadora de Chivas, denunció que sólo ganaba cuatro mil pesos por mes , lo cual hacía imposible que continuara con su sueño de ser futbolista profesional.