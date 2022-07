Diego Cocca, técnico del Atlas Futbol Club , señaló que sus futbolistas mostraron poca humildad al inicio del juego ante el Deportivo Toluca.

El Deportivo Toluca derrotó al Atlas FC por 3-2 en la Jornada 2 del Apertura 2022 y el técnico, el argentino Diego Cocca señaló que sus jugadores pudieron perder un poco de piso sobretodo en los primeros minutos de juego.

En el partido celebrado en el Estadio Nemesio Díez, el Deportivo Toluca se fue arriba en el marcador desde los dos minutos de juegos, con gol del uruguayo Leo Fernández.

Para el minuto 14, los Diablos Rojos ya iban ganando 3-0.

Aunque el marcador final fue de 3-2, con mucha polémica arbitral, Diego Cocca reconoció que sus jugadores pudieron mostrar actitud al inicio del partido.

Diego Cocca acusa que sus jugadores perdieron humildad

Diego Cocca indicó que sus jugadores pudieron mostrar un poco más de actitud en el juego que perdieron ante el Deportivo Toluca 3-2 esta tarde en el Estadio Nemesio Díez.

En declaraciones realizadas al término del partido, Cocca señaló: “Nosotros debemos de estar conscientes de quienes somos. Nosotros no somos ni el Club América , ni Cruz Azul, Club Tigres o Rayados de Monterrey, o el Deportivo Toluca, no somos ellos”.

Por esta razón, “porque no somos ninguno de esos que mencioné, no tenemos esa capacidad económica, debemos de luchar con nuestras propias armas, no debemos olvidarnos cómo llegamos aquí”.

El Atlas FC es el bicampeón del futbol mexicano , pero no ha iniciado de buena forma el torneo con un empate ante el Club América y ahora con la derrota frente al Deportivo Toluca.

Los jóvenes del Atlas fallaron ante Toluca. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Diego Cocca señala que no todo fue malo

Diego Cocca técnico del Atlas FC indicó que sus futbolistas no mostraron toda la actitud posible ante el Deportivo Toluca.

Pero a pesar de esto, el director técnico dijo que hay cosas que rescatar. “Como en todos los juegos, hay cosas buenas y cosas malas. Lo mejor del partido fue que modificamos, y los muchachos captaron muy bien estas modificaciones, eso nos da alternativas”.

Dejó ver que el cuadro tapatío debe de acostumbrarse a jugar sin sus puntas referentes, Julio Furch y Julián Quiñones “Sin Julio y sin Julián debemos de buscar otras formar de llegar al marco contrario.

Tampoco tenemos a (Mauro) Manotas (quien se perderá toda la campaña). Jugarán los jóvenes pero se van a equivocar”, comentó.

El Atlas FC jugará la Jornada 3 en contra del Cruz Azul .

