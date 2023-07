La Conade sigue siendo imán de polémica en temas relacionadas a la logística para las distintas competencias, pues el clavadista Kevin Berlín fue atendido por médicos chinos en el Mundial de Natación, ya que el citado organismo no mandó uno.

De acuerdo con Kevin Berlín, los deportistas mexicanos acudieron sin médicos dentro de la delegación que participó en el Campeonato Mundial de Natación Fukuoka 2023.

“Nosotros fuimos sin nadie, sin ningún equipo médico de clavados, y era buscar cómo hacer la recuperación”, dijo el clavadista.

Berlin sufrió una molestia en el oído , por ende, ya no pudo participar en la contienda: “En mi caso ya llevó dos meses que no tomaba terapia, y es algo que es muy importante, y nosotros nos vemos como seguir, y ahorita estoy con lo del oído y veré que me chequen”, agregó.

Doctores chinos revisan a Kevin Berlín

Kevin Berlín ya no pudo tomar parte del Campeonato Mundial de Natación Fukuoka 2023 debido a una molestia en el oído.

Sin embargo, y al no haber equipo médico de la delegación mexicana, el entrenador de Kevin Berlín tuvo que pedir apoyo a los doctores de la comitiva china.

“Ya no pude entrar al agua, y justo los doctores de otros países me hicieron el favor, y como mi entrenador es chino, él se comunicó con ellos y me ayudaron”, dijo el clavadista.

Vale decir que el clavadista deberá sortear rápido sus molestias, ya que verá acción en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

❌ "NO TENEMOS FISIO, FUIMOS SIN EQUIPO MÉDICO DE CLAVADOS"



Kevin Berlín sigue en la lucha a pesar de la falta de apoyo... ¡Los médicos de China lo ayudaron! 🤯



👎 'QUE ESTÉN VIENDO QUE TIENES QUE HACER TODO ESTO PARA ESTAR EN UNA COMPETENCIA'@RodTovar#CentralFOX pic.twitter.com/By3wnPohgY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 23, 2023

Kevin Berlín consigue plaza olímpica para México

Pese a la falta de apoyo, Kevin Berlín se dio el lujo de conseguir una plaza olímpica para México en clavados sincronizados plataforma.

Kevin Berlín alzó la voz en contra de las autoridades, pues indicó que ya no es novedad que los deportistas mexicanos tengan que hacer malabares para costear sus viajes a las distintas competencias.

“Todo el mundo sabe de la situación, saben que no tenemos apoyo, que no tenemos beca. Se sorprenden de cómo, a pesar de eso, vamos a eventos mundiales con nuestros propios recursos”, comentó.

Y finalizó: “Yo con la apertura de la cafetería, Yair (Ocampo) con el rifa de auto. Todo eso le sorprende y sobre todo que fuimos de los mejores de la competencia, eso nos pone contentos y orgullosos”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok