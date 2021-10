Aremi Fuentes sigue esperando a que le pague el gobierno de Baja California

Aremi Fuentes, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, acusó que sigue esperando a que le pague el gobierno de Baja California.

La medallista Aremi Fuentes afirmó que no ha recibido ninguna llamada de autoridades de Baja California, ni del director del Instituto del Deporte del estado, dirigido por David González.

“No he recibido alguna respuesta... La verdad que sí es decepcionante”

La medallista olímpica Aremi Fuentes nuevamente denunció al director del Instituto del Deporte de Baja California, David González, por no recibir el pago que le prometieron.

La deportista comentó a Manuel Feregrino, en Fórmula, que el funcionario falta a su palabra al simular el pago de su estímulo económico por la medalla de bronce que logró en Tokio 2020.

La medallista de bronce en Tokio 2020, Aremi Fuentes, nuevamente dijo que el gobierno de Baja California sigue sin entregarle los 50 mil pesos que le prometieron.

Lamentó que después de tantos años de esfuerzo y de ser la primera mujer olímpica en la entidad se burlen de ella y su esfuerzo, por lo que pidió que le den un apoyo que además ella no pidió.

“Espero que las autoridades hagan algo y que me paguen algo que yo no pedí”

Aremi Fuentes señaló que de quien sí ha recibido apoyo ha sido del gobierno de Chiapas. Desde que arribó a México, procedente de Japón, la buscaron y le dieron un buen trato y reconocimiento.

Sin embargo, dijo, a las autoridades de Baja California “no les importa el deporte” no les importa su esfuerzo como deportista.

“No me valoran como medallista olímpica”

“Es burla tras burla”, dijo Aremi Fuentes, quien subrayó que el gobierno de Baja California le falta al respeto a no reconocerle su esfuerzo como medallista olímpica.

“Espero que as autoridades hagan lo correspondiente de darme el premio que ellos me prometieron (porque) yo no pedí absolutamente nada en su momento”

Aremi Fuentes