Andrés Lillini, actual DT del Club Pumas, pediría 3 refuerzos para llegar al Club Chivas; Alan Mozo, uno de ellos.

Como sabemos, en Chivas se encuentran buscando nuevo DT más allá de que Ricardo Cadena lleva tres triunfos consecutivos; una de las opciones predilectas de la directiva es Andrés Lillini.

Aunque el argentino ha dicho que se quedará en Pumas a honrar su contrato, lo cierto es que en el futbol mexicano todo puede pasar.

Es más, hay quienes aseguran que Lillini ya entregó una carta de deseos al Rebaño Sagrado a fin de mudarse de la capital del país a la llamada Perla de Occidente.

En primer lugar, el actual entrenador de Pumas solicitaría a Chivas la adquisición de tres refuerzos: Alan Mozo, Alfredo Talavera y Arturo Palermo Ortiz.

¿Cuánto tendría que gastar Club Chivas en pedidos de Andrés Lillini?

Si Club Chivas quiere fichar a Alan Mozo, Alfredo Talavera y Palermo Ortiz a fin de cumplirle su pedido a Andrés Lillini, deberá preparar una buena cantidad de dinero.

Y es que fichar a estos tres elementos, sin contar sus respectivos salarios, representaría una inversión de unos siete millones y medio de dólares , lo que equivale a 150 millones de pesos .

Pese a que la cantidad suena razonable teniendo en cuenta lo que pueden aportar estos tres jugadores, en Chivas al parecer las finanzas no son de los más boyantes.

Sin embargo, por ahora no hay nada oficial y es Ricardo Cadena el DT que sigue al frente del Club Chivas y Andrés Lillini se encuentra más que concentrado en Club Pumas.

Máxime porque Lillini y sus felinos enfrentarán al Seattle Sounders en la final de la Liga de Campeones de Concacaf .

Andrés Lillini insiste en que se quedará en Club Pumas

En entrevista con Fox Sports, Andrés Lillini descartó que se encuentre en pláticas con otros equipos.

Incluso, hizo alusión a que todavía está muy “verde” en lo que a tratos se refiere, por ende, negó tener alguna oferta en su escritorio .

“Nadie me vino a buscar... No estoy tratando de irme a otro lado, todavía como entrenador estoy muy verde para estar haciendo esas situaciones de que me quiere un equipo”, externó el DT argentino.