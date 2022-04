El exdefensa central mexicano, Carlos Salcido, reveló en una entrevista para la televisión que prefirió ganar el título con el Club Chivas que la medalla de oro con la Selección Mexicana.

Carlos Salcido confesó para los micrófonos de TUDN, que el campeonato que levantó con el Club Chivas en el Clausura 2017, fue más especial para él que haber ganado la medalla de oro con Selección Mexicana.

“El de Chivas fue el más esperado, el que más soñaba. Imagínate, levanté la copa ya con 38 años, para mí fue impresionante” contestó Carlos Salcido.

“La medalla de oro para México es importante, pero en lo personal siempre quise ser campeón con Chivas, lo soñaba como aficionado, no sé qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no hubiera pasado eso”, dijo.

Carlos Salcido (Cristian De Marchena / MEXSPORT)

Carlos Salcido: Carrera como futbolista profesional

Carlos Salcido hizo su debut en el futbol mexicano en 2001 con el Club Chivas, sin embargo, no fue hasta el 2003 que empezó a consolidarse como futbolista rojiblanco.

Luego de usar como vitrina la Copa del Mundo de Alemania 2006 con un buen desempeño con la Selección Mexicana, Salcido se mudó al balompié europeo para defender los colores del PSV Eindhoven.

Después de 4 años en la Eredivisie, Carlos tomó su siguiente reto en el viejo continente, pero ahora con el Fulham FC en la Premier League.

Con solo 1 año en Inglaterra, Carlos Salcido volvió a México con el Club Tigres, jugando hasta el 2014 para la escuadra regiomontana.

Finalmente, regresó con el Club Chivas, jugando con el equipo hasta 2018 y siendo traspasado a los Tiburones Rojos de Veracruz, donde se retiró un año después.

Carlos Salcido: Palmarés