En la comunidad universitaria no ven nada bien el paso del Club Pumas en este torneo bajo el mando de Andrés Lillini; ni siquiera avalan el preoceso leyendas como Pikolín Palacios.

Para Marco Antonio, el popular Pikolín Palacios , exdefensa del Club Pumas y cuatro veces campeón de Liga con este equipo, señaló que muchos de los males que aquejan al conjunto felino, son culpa de Andrés Lillini.

“¿El Lillinismo? Siento vergüenza que gente del Club Pumas hablen de eso.¿Qué es eso? Andrés Lillini jamás en la vida debió ser técnico del equipo ”, indicó el exdefensa central.

Para el “Pikolín Defensa”, su hermano gemelo quien también jugó en el Club Pumas, era portero, está muy raro que alguien como Andrés Lillini, tenga ese puesto en el cuadro del Pedregal.

“La verdad es que hay cosas que no entiendo muy bien. No sé quién le dio tanto poder en el equipo , no tiene la capacidad para estar en una institución como lo es el Club Pumas. No sé quién lo puso ahí y por qué tiene tanta injerencia en el club”, recalcó en entrevista a W Deportes.

Lillini destrozó las fuerzas básicas del Club Pumas

Marco Antonio Palacios, exdefensa cuatro veces campeón de Liga con el Club Pumas, ha criticado abiertamente que Andrés Lillini sea el director técnico del equipo universitario.

Y el Pikolín Palacios fue más allá con esto.

Para el Pikolín, desde que el argentino Andrés Lillini llegó al Club Pumas, como director de fuerzas básicas, estas dejaron de ser las mejores del futbol mexicano.

“Hay que investigar, ver los números. Es una tristeza lo que pasa en las fuerzas básicas. Ya no somos la primera cantera en México, ni la segunda, nio la tercera, somos de las peores, ya todas nos superaron”, asegura.

El exdefensor, señaló que ahora que se habla de quién podría entrar en lugar de Andrés Lillini, el ideal para ocupar ese puesto, era Israel López.

“Dicen que el Tuca (Ricardo Ferretti) puede volver, pero la solución estaba en casa, quien debía de estar esn ese puesto era Israel López, pero lo dejaron ir”, manifestó.

Israel López era auxiliar de Andrés Lillini hasta que comenzaron a tener diferencias, lo que ocasionó la salida del canterano, que hoy trabaja como director de fuerzas básicas en el Deportivo Toluca.

Marco Antonio Pikolín Palacios (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Actualidad del Club Pumas

El Club Pumas se ubica en el lugar 17 de la tabla de competencia , al acumular solamente nueve puntos, producto de una victoria, seis empates y cuatro derrotas.

Sólo está por encima del Querétaro FC, con siete unidades.

Los universitarios tienen ocho juegos sin conocer la victoria. Su más reciente triunfo fue en la Jornada 3, cuando derrotaron 1-0 al Club Necaxa.

En la próxima jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, el cuadro se enfrentará en contra del Atlas Fc, en el Estadios Jalisco.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok