Una ‘leyenda’ del Club Pumas no se contuvo y reventó lo más que pudo a Dani Alves, pues el flamante refuerzo de los universitarios no ha tenido un buen rendimiento desde su llegada a la Liga MX.

Marco Antonio Palacios, mejor conocido como el Pikolín, se fue contra Dani Alves y la directiva del Club Pumas tras los resultados negativos que han cosechado juntos en lo que va del Apertura 2022.

En entrevista para W Deportes, Pikolín Palacios evidenció el mal momento que atraviesa el ex jugador del FC Barcelona , declarando que solamente fue contratado ‘para dar autógrafos’ a los fans.

“Si lo trajeron para dar autógrafos y orientar a los chavos, perfecto, pero si lo trajeron para que resuelva el partido creo que están muy equivocados. En Pumas hay una filosofía de juego, tienen que correr todos, tienen que meter todos” sentenció.

Alves suma siete partidos en el Apertura 2022, contribuyendo con dos asistencias que no han sido suficientes para evitar la crisis deportiva que atraviesa el conjunto dirigido por Andrés Lillini.

Dani Alves (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Club Pumas: ¿Por qué Dani Alves no brilla en la Liga MX?

El Club Pumas contrató a Dani Alves para el Apertura 2022 esperanzado en que al futbolista brasileño de 39 años de edad , le quedara un poco de ‘magia’ en el tanque.

Sin embargo, el ex jugador del FC Barcelona ha sufrido por las revoluciones de los partidos en la Liga MX, que a pesar de no encontrarse en la élite del balompié, no es cualquier torneo.

Sumado a esto viene el planteamiento de Andrés Lillini, quien debe poner a jugar a Alves a como de lugar, por lo que decidió alinearlo en un principio como mediocampista. Un error rotundo del estratega argentino.

Dani Alves podría mostrar mejoría en el cierre del certamen en curso con Pumas, o bien, confirmar los comentarios que lo colocan como uno de los peores fichajes del futbol mexicano.

Dani Alves. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Club Pumas: Siguiente partido Apertura 2022

Jornada 12 Apertura 2022

Atlas FC vs Club Pumas

Sábado 3 de septiembre a las 19:05 hrs.

Estadio Jalisco

