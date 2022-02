Raúl Gutiérrez tundió a Chicharito Hernández: “No tiene nada que hacer en la Selección Nacional”, dijo el estratega mexicano.

El ex entrenador de la Selección de futbol de México sub-17 se dejó ir con todo y contrario a lo que muchos fanáticos desean, el Potro Gutiérrez aseguró que el combinado nacional no necesita a Chicharito Hernández.

En entrevista con W deportes, Raúl “Potro” Gutiérrez aseguró que el hecho de que Chicharito vuelva a ser convocado, no garantiza goles en el conjunto.

“Para mi, hoy Chícharo no tiene nada que hacer en Selección Nacional. Fue un referente en su momento, pero nada nos garantiza que con él se metan goles”, agregó.

Aunque, reconoció que la Selección de futbol de México no ha ido por el camino correcto, dijo que uno de los mayores aciertos es la inclusión de la nueva generación de futbolistas.

“Yo creo que el equipo no ha tenido esa consistencia que esperamos. La inclusión de la nueva generación con el Tata Martino es un gran acierto”, dijo.

Chicharito Hernández (@CH14_ )

Chicharito Hernández y su deseo de jugar con la Selección de futbol de México

Chicharito Hernández mantiene vivo su deseo de jugar con la Selección de futbol de México a pesar de que no ha jugado desde 2019.

Chicharito Hernández ha sido sin duda uno de los jugadores más destacados del combinado nacional, su último partido fue el 7 de septiembre de 2019 y anotó un gol para poner la ventaja frente a la Selección de futbol de Estados Unidos.

En ese sentido, el jugador de LA Galaxy aseguró que si no quisiera volver al Tri, probablemente ya se hubiera retirado: “Si no quisiera estar en Selección ya me hubiera retirado”, mencionó.

Chicharito Hernández celebra un gol con el Galaxy (Ted S. Warren / AP)

Chicharito Hernández y la razón de su exclusión en la Selección de futbol de México

Chicharito Hernández no ha sido convocado por Gerardo Martino, presuntamente por problemas extra cancha.

Y es que el mismo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa aseguró que la decisión es completamente del técnico y ellos la respaldarán.