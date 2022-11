Andrés Guardado decidió ponerle punto final a la polémica entre Canelo Álvarez y Lionel Messi que le ha dado la vuelta al mundo del deporte en las últimas horas.

Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana , habló con TyC Sports del video en el que supuestamente Lionel Messi patea una playera del Tri en el vestidor de la Selección Argentina.

“ Se la persona que es Leo . Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas” sentenció.

El Principito fue quien intercambió su playera con el astro argentino al final del encuentro entre la Selección Mexicana y la Selección de Argentina.

Con estas declaraciones, Guardado espera poner paz entre Canelo Álvarez y todos los que han salido en defensa del capitán de la Albiceleste ante tal situación.

Nota en desarrollo, más información en breve...