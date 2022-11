Ricardo La Volpe y Mauro Camoranesi se engancharon en un debate sobre el desempeño de la Selección Mexicana, donde el argentino piensa en el quinto partido, pero el italiano no lo ve posible.

La Volpe y Camoranesi comparten mesa de debate en el programa ‘Los Maestros en La Jugada’ que transmite TUDN, fue ahí donde los técnicos brindaron su opinión sobre la Selección Mexicana.

La Volpe piensa que “Lo que hay es una desesperación” por lograr en quinto partido en un Mundial.

Camoranesi no incide con el experimentado argentino, “Pasar al quinto partido es una cosa que no es real”

La Volpe señaló que sabe a lo que se refiere Camoranesi, sin embargo, no entiende el contexto del quinto partidodentro del futbol mexicano.

“Entiendo lo que vos decis, pero ojo, llevo 43 años acá, hay algo que tenes que entender, la gente, los técnicos, más los jugadores de acá necesitamos pasar el quinto partido”, afirmó el extécnico de la Selección Mexicana.

Camoranesi sin dudarlo respondió de forma polémica, “Esa es una mamada”.

A Ricardo no le gustó la reacción de Mauro , “No, no, no, necesitamos que el futbol crezca”.

Sin embargo para Camoranesi le parece incorrecto que en el futbol mexciano se concentre en el quinto partido, “Entonces nos estamos quedando con el resultado”.

La Volpe: necesitamos llegar al 5to partido…



Camoranesi: eso es una mamada.



🤣🤣🤣pic.twitter.com/gsoHk11Fwv — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) November 28, 2022

La Volpe defiende a la Liga MX tras la postura de Camoranesi

Ricardo La Volpe expresó su apoyo a la Liga MX, luego de comenzar un debate con Mauro Camoranesi.

La Volpe puso en la mesa que el quinto partido para la Selección Mexicana es una exigencia, así como para Argentina es salir campeón en cada Mundial.

Camoranesi simplemente le dijo que no es lo mismo y La Volpe sabe la razón.

A lo que Ricardo señaló, “Acá los gastos que hay ante una liga competitiva”

Camoranesi, lo negó: “No es competitiva”, justificando que “el equipo que termina 12 juega la final”.

La Volpe refirió que la Liga MX sí es competitiva.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok